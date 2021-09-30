Зажал в руке гранату: убитого в Одесской стрелка "разминировали"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Взрывотехники разрядили гранату РГД-5, которую зажал в руке ликвидированный в Одесской области мужчина, который устроил стрельбу посреди улицы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Одесской области.
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"Полицейская спецоперация завершена. Взрывотехники разрядили гранату РГД-5, которую погибший злоумышленник зажал в руке. Сейчас продолжается осмотр места происшествия следственно-оперативной группой. Тело правонарушителя будет направлено на экспертизу", - говорится в сообщении.
Что было раньше
По данным полиции стрельбу 30 сентября утром посреди села Плужайково Одесской области устроил местный житель. Во время задержания злоумышленник несколько раз выстрелил в сторону силовиков и повредил полицейское авто.
После этого стрелок зашел в чужой дом и, угрожая хозяевам, выгнал их на улицу. Затем, уже с обрезом и гранатой, пошел в дом, где проживает женщина с детьми. Впоследствии при задержании стрелок был застрелен.