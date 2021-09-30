Затис у руці гранату: вбитого на Одещині стрілка “розмінували”
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Вибухотехніки розрядили гранату РГД-5, яку затиснув у руці ліквідований на Одещині чоловік, який влаштував стрілянину серед вулиці. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Одеської області.
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“Поліцейська спецоперація завершена. Вибухотехніки розрядили гранату РГД-5, яку загиблий зловмисник затиснув у руці. Зараз триває огляд місця події слідчо-оперативною групою. Тіло правопорушника буде направлене на експертизу”, — йдеться в повідомленні.
Що було раніше
За даними поліції стрілянину 30 вересня вранці посеред села Плужайково Одеської області влаштував місцевий житель. Під час затримання зловмисник декілька разів вистрілив в бік силовиків і пошкодив поліцейське авто.
Після цього стрілок зайшов в чужий будинок і, погрожуючи господарям, вигнав їх на вулицю. Потім, вже з обрізом і гранатою, пішов до дому, де проживає жінка з дітьми. Згодом при затриманні стрілок був застрелений.