На Одещині чоловік серед вулиці влаштував стрілянину з рушниці - введено поліцейську спецоперацію "Грім"

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Подія сталася в одному з населених пунктів Подільського району. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група місцевого підрозділу поліції, також туди виїхало керівництво.

Для пошуків зловмисника в дію введена поліцейська спецоперацію “Грім”.

За попередніми даними, від протиправних дій правопорушника ніхто не постраждав.

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