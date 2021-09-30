На Одещині чоловік серед вулиці влаштував стрілянину з рушниці - введено поліцейську спецоперацію "Грім"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. На Одещині чоловік серед вулиці стріляв з рушниці. Про це повідомили у пресслужбі поліції Одеської області, передає УНН.
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Подія сталася в одному з населених пунктів Подільського району. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група місцевого підрозділу поліції, також туди виїхало керівництво.
Для пошуків зловмисника в дію введена поліцейська спецоперацію “Грім”.
За попередніми даними, від протиправних дій правопорушника ніхто не постраждав.
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У Полтаві чоловік влаштував стрілянину, через яку поранив перехожого, та вкрав 25-річну дівчину.