В Одесской области мужчина посреди улицы устроил стрельбу из ружья - введена полицейская спецоперация "Гром"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. В Одесской области мужчина посреди улицы стрелял из ружья. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области, передает УНН.
Детали
Событие произошло в одном из населенных пунктов Подольского района. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа местного подразделения полиции, также туда выехало руководство.
Для поисков злоумышленника в действие введена полицейская спецоперация “Гром”.
По предварительным данным, от противоправных действий правонарушителя никто не пострадал.
Напомним
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