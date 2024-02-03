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Застройщик заселил людей в ЖК возле высоковольтных линий - ДТЭК прокомментировал индицент в Одесской области

Застройщик заселил людей в ЖК возле высоковольтных линий - ДТЭК прокомментировал индицент в Одесской области

Киев  •  УНН

03 февраль 2024, 13:41  •  6568 просмотра

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Жители одесского жилого комплекса "Виа Рома" вынуждены платить по промышленным тарифам из-за того, что застройщик не подключил комплекс к электросети должным образом, как того требует закон.

Жители одесского ЖК "Виа Рома" стали заложниками ДТЭК и застройщика, которые не могут между собой договориться. Люди вынуждены пользоваться электроэнергию по промышленному тарифу, поскольку застройщик возвел комплекс в промышленной зоне, и не выполнил свои обязательства по подключению ЖК к электросетям. В ДТЭК прокомментировали ситуацию УНН и назвали пути выхода из кризиса.

Детали

В ДТЭК напомнили, что ранее на месте ЖК "Виа Рома" были размещены промышленные объекты научно-производственного предприятия "Вега".

"ДТЭК Одесские электросети имеет договор на распределение электрической энергии именно с предприятием "Вега", как юридическим лицом. В соответствии с действующим законодательством Украины, все юридические клиенты платят за свет по промышленному тарифу", - информируют ДТЭК.

Так, на месте бывшего предприятия "Вега" застройщик (ООО "СК "Фамильный дом") в 2021 году возвел новый ЖК - "Виа Рома". Однако не присоединил его к электросетям по постоянной схеме, как того требует законодательство, а запитал от электрических сетей предприятия "Вега".

"Так как застройщик не выполнил свои обязательства по подключению жилого дома к электросетям - люди получают свет и платят его стоимость своей управляющей компании "Коин" по промышленному тарифу, как юридическое лицо "Вега", - разъяснили в ДТЭК.

В компании также сообщили, почему вопрос о переносе высоковольтных линий встал только сегодня. Дело в том, что ЖК "Виа Рома" построен с грубым нарушением требований законодательства, предусматривающего запрет на строительство жилых домов в пределах охранных зон объектов энергетики. Так, нарушая предписания Правил охраны электрических сетей, застройщик "Фамильный Дом" возвел дом ближе, чем в 20 метрах к воздушной линии, хотя знал о требовании переноса высоковольтной линии еще в 2021 году. На сегодня никаких шагов для переноса линии под землю СК "Фамильный дом" не выполнил, говорят в ДТЭК, напоминая, что нарушение охранной зоны линий электропередачи несет прямую угрозу жизни и здоровью жителей ЖК, практически делает невозможным ремонт таких линий, поскольку необходимая техника просто не сможет добраться до опоры.

"Остро вопрос переноса линии стал именно сейчас, поскольку застройщик заселил дом, не выполнив технические условия присоединения к электросетям по постоянной схеме. Из-за этого жители имеют не только угрозу для жизни и здоровья, но и не могут заключить договоры с ДТЭК Одесские электросети и поставщиком ООЭК и платить за свет по тарифу для населения", - сообщили в ДТЭК.

В компании добавили, что почти год ищут пути решения проблемы. Но отмечают, что присоединение к электросетям должно происходить только в рамках закона. На инцидент отреагировали также в Одесской обладминистрации.

"Областная администрация обеспокоена ситуацией, сложившейся с тарифами на электроснабжение для жителей указанного жилого комплекса. Областная власть не является участниками процесса, а вопрос установления тарифов на электроэнергию не относится к ее компетенции, однако администрация заинтересована в защите прав жителей Одесской области и получении справедливого тарифа", - отметил заместитель председателя Одесской ОВА Александр Харлов.

По его словам, стороны конфликта имеют дорожную карту выхода из кризиса, и ОВА ожидает ее выполнения в кратчайшие сроки. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
Забудовник заселив людей в ЖК біля високовольтних ліній - ДТЕК прокоментував індицент на Одещині
Developer settled people in residential complexes near high-voltage lines - DTEK comments on incident in Odesa region
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Застройщик заселил людей в ЖК возле высоковольтных линий - ДТЭК прокомментировал индицент в Одесской области

Жители одесского жилого комплекса "Виа Рома" вынуждены платить по промышленным тарифам из-за того, что застройщик не подключил комплекс к электросети должным образом, как того требует закон.

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