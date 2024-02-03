Забудовник заселив людей в ЖК біля високовольтних ліній - ДТЕК прокоментував індицент на Одещині

Мешканці одеського ЖК "Віа Рома" стали заручниками ДТЕК і забудовника, які не можуть між собою порозумітися. Люди змушені користуватися електроенергію за промисловим тарифом, оскільки забудовник звів комплекс у промисловій зоні, і не виконав свої зобов’язання з підключення ЖК до електромереж. У ДТЕК прокоментували ситуацію УНН і назвали шляхи виходу з кризи.

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У ДТЕК нагадали, що раніше на місці ЖК "Віа Рома" були розміщені промислові об’єкти науково-виробничого підприємства "Вега".

"ДТЕК Одеські електромережі має договір на розподіл електричної енергії саме з підприємством "Вега", як юридичною особою. Відповідно до діючого законодавства України, всі юридичні клієнти сплачують за світло по промисловому тарифу", - інформують ДТЕК.

Так, на місці колишнього підприємства "Вега" забудовник (ТОВ "БК "Фамільний дім") в 2021 році звів новий ЖК – "Віа Рома". Однак не приєднав його до електромереж за постійною схемою, як того вимагає законодавство, а заживив від електричних мереж підприємства "Вега".

"Так як забудовник не виконав свої зобов’язання з підключення житлового будинку до електромереж - люди отримують світло та сплачують його вартість своїй управляючій компанії "Коін" за промисловим за тарифом, як юридична особа "Вега", - розʼяснили в ДТЕК.

У компанії також повідомили, чому питання про перенесення високовольтних ліній постало тільки сьогодні. Річ у тім, що ЖК "Віа Рома" побудовано з грубим порушенням вимог законодавства, що передбачає заборону на будівництво житлових будинків в межах охоронних зон об’єктів енергетики. Так, порушуючи приписи Правил охорони електричних мереж, забудовник "Фамільний Дім" звів будинок ближче, ніж за 20 метрів до повітряної лінії, хоча знав про вимогу перенесення високовольтної лінії ще в 2021 році. На сьогодні жодних кроків для перенесення лінії під землю БК "Фамільний дім" не виконав, кажуть в ДТЕК, нагадуючи, що порушення охоронної зони ліній електропередачі несе пряму загрозу життю та здоров’ю мешканців ЖК, практично унеможливлює ремонт таких ліній, оскільки необхідна техніка просто не зможе дістатись до опори.

"Гостро питання перенесення лінії стало саме зараз, оскільки забудовник заселив будинок, не виконавши технічні умови приєднання до електромереж за постійною схемою. Через це мешканці мають не тільки загрозу для життя та здоров’я, але і не можуть укласти договори з ДТЕК Одеські електромережі та постачальником ООЕК та сплачувати за світло за тарифом для населення", - повідомили в ДТЕК.

У компанії додали, що майже рік шукають шляхи вирішення проблеми. Але наголошують, що приєднання до електромереж має відбуватися тільки в рамках закону. На інцидент відреагувати також в Одеській обладміністрації.

"Обласна адміністрація занепокоєна ситуацією, що склалась з тарифами на електропостачання для мешканців вказаного житлового комплексу. Обласна влада не є учасниками процесу, а питання встановлення тарифів на електроенергію не відноситься до її компетенції, проте адміністрація зацікавлена у захисті прав жителів Одещини та отриманні справедливого тарифу", – наголосив заступник голови Одеської ОВА Олександр Харлов.

За його словами, сторони конфлікту мають дорожню карту виходу з кризи, і ОВА очікує на її виконання в найкоротші терміни.