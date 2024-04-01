Застрелили мужчину из-за замечания: на Харьковщине будут судить трех оккупантов

В суд направлен обвинительный акт в отношении трех оккупантов по подозрению в убийстве во время захвата села на Харьковщине мужчины за замечание захватчикам, когда они стреляли в сторону скота. Обвиняемые находятся в розыске. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

"Харьковской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 33-летнего российского военного по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины), и еще двух военнослужащих вс рф в возрасте 23 и 25 лет по факту пособничества в указанном преступлении (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что обвиняемые - трое военнослужащих воинской части №54096 вс рф, уроженцы республики Дагестан.

По данным следствия, 3 мая 2022 года они приехали на автомобиле "Нива" в захваченное село Макарово Богодуховского района. В то время эти военные базировались в оккупированном поселке Казачья Лопань.

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"Они зашли в сельскохозяйственное предприятие и увидели 70-летнего местного жителя, который работал там охранником и ухаживал за скотом. Российские военные начали стрелять из огнестрельного оружия в сторону животных. Мужчина сделал обвиняемым замечание, что выстрелы пугают скот", - отмечается в сообщении.

Оккупанты возмутились, но уехали с места. Уже 5 мая они снова приехали в село Макарово и увидели, что мужчина идет на работу.

"33-летний военный вышел из машины и сделал два выстрела в спину местному жителю. Еще двое обвиняемых наблюдали, чтобы не было свидетелей убийства. Пострадавший погиб на месте. После этого оккупанты начали толкать погибшего ногами, проверяя действительно ли он умер. Убедившись, что мужчина мертв, они уехали с места", - сообщает прокуратура.

Отмечается, что обвиняемые находятся в розыске. Их будут судить в Дергачевском районном суде Харьковской области.