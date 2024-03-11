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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Застолье привело к ссоре между супругами, муж выстрелил в жену из ружья

Застолье привело к ссоре между супругами, муж выстрелил в жену из ружья

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 12:36  •  10170 просмотра

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Мужчина застрелил жену из ружья во время ссоры за ужином в селе Эсхар Харьковской области, после чего был задержан полицией.

В Харьковской области полиция задержала мужчину за совершение убийства. Сообщается, что подозреваемый произвел выстрел из ружья в грудную клетку жены во время застольной ссоры.

Об этом передает УНН со ссылкой на Телеграмм-канал полиции Харьковской области.

Детали

Информация об убийстве женщины выстрелом из ружья поступило 8 марта в Чугуевское РУП от жительницы поселка Эсхар.

Как выяснили следователи, мужчина вместе с женой находились в гостях у своей знакомой. Во время застолья между супругами возникла ссора. После чего мужчина пошел в свой гараж за ружьем. Вернувшись, он произвел выстрел в в грудную клетку жене. 52-летняя женщина получила не совместимые с жизнью травмы.

Как сообщает полиция, 56-летний злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины; 10 марта судом мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним,

Правоохранители задержали мужчину, который вчера, 8 марта, убил военнослужащего. Им оказался житель Одесской области, который временно проживал в райцентре. За содеянное правонарушителю грозит до 15-ти лет лишения свободы, сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Криминал и ЧП
kharkivХарьков
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