Заседание парламента Грузии остановили из-за запаха нечистот
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Пленарное заседание парламента Грузии было сорвано из-за невыносимого запаха нечистот. Гражданское движение "Сирцхвилиа" ("Позор") взяло ответственность за резкий запах в зале заседаний. Целью их акции было не допустить утверждения кандидатов в судьи Верховного суда страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Грузия Online.
"На пленарном заседании парламента Грузии вынуждены были объявить технический перерыв - корреспонденты нескольких телеканалов сообщают, что причиной стал "невыносимый запах фекалий", - пишет издание.
Так, на сегодняшнем заседании парламент должен был утвердить кандидатов в судьи Верховного суда страны и рассмотреть вопрос о лишении полномочий одного из депутатов.
Сообщается, что на данный момент неизвестна причина резкого запаха в зале. Там находились только представители правящей партии "Грузинская мечта". Все остальные члены парламента бойкотировали заседание.
По информации экс-спикера парламента Ираклия Кобахидзе, двое оппозиционных депутатов, имена которых он не назвал, пронесли в зал заседаний и разлили неизвестное вещество с сильным запахом.
На месте работают эксперты-криминалисты и представители Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, которые должны определить причину возникновения запаха.
Позже стало известно, что гражданское движение "Сирцхвилиа" взяло ответственность за резкий запах в зале заседаний парламента Грузии. Соответствующее заявление обнародовано на странице движения в Facebook. Один из членов "Сирцхвилиа" Нодар Рухадзе заявил журналистам, что целью их акции было то, чтобы не допустить утверждения кандидатов в судьи Верховного суда. Он подчеркнул, что распыленное в парламенте вещество неопасно для здоровья человека.
Заседание парламента должно было возобновится предположительно в 16:00 (14:00 по украинскому времени).
Отметим, что с утра перед зданием законодательного органа проходит протестная акция оппозиции и гражданских активистов. Все входы в здание оцеплены полицией. К настоящему времени в административном порядке задержано около 20 демонстрантов. Кто именно принес в зал вещество, ставшее причиной резкого запаха – неизвестно.
Напомним, Грузия на полгода приняла председательство в Совете Европы.