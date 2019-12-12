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Заседание парламента Грузии остановили из-за запаха нечистот

Заседание парламента Грузии остановили из-за запаха нечистот

Киев  •  УНН

 • 13072 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Пленарное заседание парламента Грузии было сорвано из-за невыносимого запаха нечистот. Гражданское движение "Сирцхвилиа" ("Позор") взяло ответственность за резкий запах в зале заседаний. Целью их акции было не допустить утверждения кандидатов в судьи Верховного суда страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Грузия Online.

"На пленарном заседании парламента Грузии вынуждены были объявить технический перерыв - корреспонденты нескольких телеканалов сообщают, что причиной стал "невыносимый запах фекалий", - пишет издание.

Так, на сегодняшнем заседании парламент должен был утвердить кандидатов в судьи Верховного суда страны и рассмотреть вопрос о лишении полномочий одного из депутатов.

Сообщается, что на данный момент неизвестна причина резкого запаха в зале. Там находились только представители правящей партии "Грузинская мечта". Все остальные члены парламента бойкотировали заседание.

По информации экс-спикера парламента Ираклия Кобахидзе, двое оппозиционных депутатов, имена которых он не назвал, пронесли в зал заседаний и разлили неизвестное вещество с сильным запахом.

На месте работают эксперты-криминалисты и представители Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, которые должны определить причину возникновения запаха.

Позже стало известно, что гражданское движение "Сирцхвилиа" взяло ответственность за резкий запах в зале заседаний парламента Грузии. Соответствующее заявление обнародовано на странице движения в Facebook. Один из членов "Сирцхвилиа" Нодар Рухадзе заявил журналистам, что целью их акции было то, чтобы не допустить утверждения кандидатов в судьи Верховного суда. Он подчеркнул, что распыленное в парламенте вещество неопасно для здоровья человека. 

Заседание парламента должно было возобновится предположительно в 16:00 (14:00 по украинскому времени).

Отметим, что с утра перед зданием законодательного органа проходит протестная акция оппозиции и гражданских активистов. Все входы в здание оцеплены полицией. К настоящему времени в административном порядке задержано около 20 демонстрантов. Кто именно принес в зал вещество, ставшее причиной резкого запаха – неизвестно.

Напомним, Грузия на полгода приняла председательство в Совете Европы.

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