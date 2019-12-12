Засідання парламенту Грузії зупинили через запах нечистот

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Пленарне засідання парламенту Грузії було зірвано через нестерпний запах нечистот. Громадянський рух "Сірцхвіліа" ("Ганьба") взяло відповідальність за різкий запах у залі засідань. Їхньою метою акції було не допустити затвердження кандидатів в судді Верховного суду країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Грузия Online.