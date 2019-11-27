Грузия на полгода принимает председательство в Совете Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. С сегодняшнего дня, 27 ноября, Грузия на полгода становится председательствующей страной в Совете Европы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Грузии.
Так, Грузия с 27 ноября 2019 года по 15 мая 2020 года становится председательствующей страной в Совете Европы.
"Грузия примет председательство у Франции на заседании Комитета министров Совета Европы 27 ноября 2019 года. Заседание пройдет в Страсбурге. От французской стороны Грузия получит символический ключ председательства в Совете Европы. Госсекретарь по европейским делам Франции Амели де Монтшалин передаст символический ключ министру иностранных дел Грузии как будущему председателю Совета Европы", - говорится в сообщении.
После вступления в должность глава МИД Грузии Давид Залкалиани выступит в Комитете министров Совета Европы и представит приоритеты председательства Грузии. Среди приоритетов: права человека и защита окружающей среды; гражданское участие в принятии решений; правосудие, ориентированное на ребенка - европейский опыт восстановительного правосудия; укрепление демократии через образование и культуру, путем вовлечения молодежи.
Перед официальной церемонией председательства, 27 ноября, министр иностранных дел Грузии и постоянные представители государств-членов Совета Европы покинут здание суда Совета Европы на специальном трамвае, украшенном грузинским алфавитом и логотипом грузинского председательства. На церемонии также поднимут флаг председательства Грузии и перережут ленточку.
Сообщается, что в период шестимесячного председательства Грузия организует до 20 мероприятий в Совете Европы.
Напомним, что глава ВР Разумков в Страсбурге обвинил Совет Европы в двойных стандартах из-за позиции по РФ.