Грузія на півроку перебирає головування у Раді Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. З сьогоднішнього дня, 27 листопада, Грузія на півроку стає головуючою країною в Раді Європи. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МЗС Грузії.
Так, Грузія з 27 листопада 2019 року по 15 травня 2020 рік стає головуючою країною в Раді Європи.
"Грузія перебере головування у Франції на засіданні Комітету міністрів Ради Європи 27 листопада 2019 року. Засідання пройде в Страсбурзі. Від французької сторони Грузія отримає символічний ключ головування в Раді Європи. Держсекретар у європейських справах Франції Амелі де Монтшалін передасть символічний ключ міністру закордонних справ Грузії як майбутньому головуючому у Раді Європи", - йдеться в повідомленні.
Після вступу на посаду голова МЗС Грузії Давид Залкаліані виступить у Комітеті міністрів Ради Європи та представить пріоритети головування Грузії. Серед пріоритетів: права людини та захист навколишнього середовища; громадська участь в ухваленні рішень; правосуддя, орієнтоване на дитину - європейський досвід відновного правосуддя; зміцнення демократії через освіту і культуру, шляхом залучення молоді.
Перед офіційною церемонією головування, 27 листопада, міністр закордонних справ Грузії і постійні представники держав-членів Ради Європи залишать будівлю суду Ради Європи на спеціальному трамваї, прикрашеному грузинським алфавітом і логотипом грузинського головування. На церемонії також піднімуть прапор головування Грузії і переріжуть стрічку.
Повідомляється, що в період шестимісячного головування Грузія організує до 20 заходів у Раді Європи.
Нагадаємо, що голова ВР Разумков у Страсбурзі звинуватив Раду Європи в подвійних стандартах через позицію щодо РФ.