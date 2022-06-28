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Принципы принятия Конституции 26 лет назад являются основами нашей борьбы сейчас – Зеленский

Принципы принятия Конституции 26 лет назад являются основами нашей борьбы сейчас – Зеленский

Киев • УНН

 • 62026 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. Принципы принятия Конституции Украины 26 лет назад являются основами борьбы страны сейчас. Они объясняют почему и за что бьются украинцы, заявил президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня Конституции Украины, передает УНН.

Детали

"Древние документы и летописи, памятники истории и права, религиозные традиции и народные обычаи, наука, литература, музыка, живопись, легенды и мифы, пословицы и поговорки и даже выпуски новостей. Все это по-своему изображает наше государство и нас с вами. Но есть одна вещь, которая, по моему мнению, дает наиболее детальную и объективную оценку. Это Конституция Украины! - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что это точка развития, к которой украинцы дошли как государство и общество за века истории.

"Государственное устройство – это наш интеллект. Форма правления показывает, перешли мы на следующий уровень цивилизации или застряли в эре тирании и диктатуры. Конституция, как рентген, показывает наши сильные и слабые стороны. Наши принципы, ценности, наши идеалы. Уровень свободы и права, которые мы готовы защищать. Уровень зрелости и права, которые мы готовы выполнять. Нормы Конституции позволяют расшифровать генетический код нашей нации. Найти ответ на два главных вопроса: что такое Украина и кто такие украинцы?" – сказал Зеленский.

Он отметил, что это наш подробный портрет.

"И особенно сейчас, во время полномасштабной войны, ярко проявляются его главные черты. Мы приняли Основной Закон государства 26 лет назад. 26 лет спустя защищать свое государство для нас – основной закон. Почему? Ответ есть в преамбуле Конституции. Основы ее принятия 26 лет назад являются основами нашей борьбы сейчас. Объясняют, почему и за что мы сражаемся. Это право украинского народа на самоопределение, всенародно одобренная независимость Украины, необратимость пути в Европу. Это ответственность перед Богом, собственной совестью, прошлыми, нынешним и будущими поколениями", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что Украина – унитарное государство.

"Наша территория в пределах существующих границ целостна и неприкосновенна. Поэтому на востоке и западе, на юге, севере и в центре наш народ героически бьется за эти принципы и вторую статью нашей Конституции. Сдерживает вторую армию мира. Которой безразличны все угрозы и риски Третьей мировой войны. Но нам не безразличны нормы третьей статьи Конституции. Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность – это высшая социальная ценность. И наши люди ценой жизни, здоровья и безопасности защищают этот принцип. С честью и достоинством!" - подчеркнул Зеленский.

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Президент отметил, что менять конституционный строй в Украине может только народ.

"Никто не может узурпировать государственную власть. Нам хорошо известен термин "демократия", поэтому мы не знаем, что такое пятый срок. У нас право на протест, собрания и демонстрации – это конституционная статья, а у кого-то – уголовная. Оккупант ждал гостеприимного приема, а получил яростное сопротивление. Встречу не хлебом-солью, а "Стугной" и "Джавелинами", "Байрактаром" и "Нептуном", "Ольхой" и "Хаймарсами", - рассказал Зеленский.

Он напомнил, что украинское сопротивление длится уже 125 дней.

"Для мира это – восьмое чудо, для врага – девятый вал, а для нас – 17-я статья Конституции Украины. Защита Украины – это важнейшие функции государства и дело всего украинского народа. Неотъемлемое право на жизнь, которое россия нарушила десятки тысяч раз и унесла десятки тысяч жизней. Это неприкосновенность жилья, которую каждый день и каждую ночь нарушают ракеты, бомбы и пули", - сказал Зеленский.

Зеленский заявил, что Украина воюет сегодня, чтобы отстоять, освободить и восстановить.

"Чтобы наши будущие поколения имели права, наше поколение не имеет права сдаться. У нас нет и такого желания. Враг не сможет понять силу, с которой мы готовы сражаться за свою волю, за свои права и свободы. Тот, кто не имеет этого сам, никогда не лишит этого других. Именно поэтому для нас неизбежна победа. Для врага неизбежно наказание. И оно наступит. Наступит и мир. И наши дети, наконец, пойдут в школу. Они с детства знают, что такое свобода и борьба за нее. Что такое права. Что такое Конституция Украины. И какие у нее славные правовые предки", - рассказал Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В прошлом году в Украину прибыла Конституция Филиппа Орлика

Президент упомянул и о Конституции Филиппа Орлика, которой более 300 лет.

"Ее называют первой письменной Конституцией Европы. И в прошлом году она впервые побывала дома, в Украине. Была выставлена в Киеве, но справедливо, чтобы ее читали в каждом уголке Украины. Для этого она будет переведена с латыни на украинский язык, и десятки тысяч экземпляров отправятся в украинские школы! Мы уверены, что рано или поздно и Конституцию Филиппа Орлика, и Конституцию независимой Украины, и остальные предметы украинской школы будут точно изучать наши счастливые и улыбающиеся детки – в Донецке, Луганске, Мариуполе, Херсоне, в Крыму! Победа не за горами! Победа за нами!" - подчеркнул Зеленский.

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