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Засади ухвалення Конституції 26 років тому є засадами нашої боротьби зараз – Зеленський

Засади ухвалення Конституції 26 років тому є засадами нашої боротьби зараз – Зеленський

Київ • УНН

 • 62027 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Засади ухвалення Конституції України 26 років тому є засадами боротьби країни зараз. Вони пояснюють чому і за що б’ються українці, заявив президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня Конституції України, передає УНН.

Деталі

"Давні документи й літописи, пам’ятки історії та права, релігійні традиції та народні звичаї, наука, література, музика, живопис, легенди та міфи, прислів’я та приказки і навіть випуски новин. Усе це по-своєму змальовує нашу державу і нас із вами. Але є одна річ, яка, на мій погляд, дає найбільш детальну та об’єктивну оцінку. Це Конституція України!" - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що це точка розвитку, до якої українці дійшли як держава й суспільство за віки історії.

"Державний устрій – це наш інтелект. Форма правління показує, чи перейшли ми на наступний рівень цивілізації, чи застрягли в ері тиранії й диктатури. Конституція, як рентген, показує наші сильні та слабкі сторони. Наші принципи, наші цінності, наші ідеали. Рівень свободи і права, які ми готові захищати. Рівень зрілості й обов’язки, які готові виконувати. Норми Конституції дають змогу розшифрувати генетичний код нашої нації. Знайти відповідь на два головних питання: що таке Україна і хто такі українці?" - сказав Зеленський.

Він зазначив, що це наш детальний портрет.

"І особливо зараз, у часи повномасштабної війни, яскраво проявляються його головні риси. Ми ухвалили Основний Закон держави 26 років тому. 26 років по тому захищати свою державу для нас – основний закон. Чому? Відповідь є у преамбулі Конституції. Засади її ухвалення 26 років тому є засадами нашої боротьби зараз. Пояснюють, чому й за що ми б’ємося. Це право українського народу на самовизначення, всенародно схвалена незалежність України, незворотність шляху до Європи. Це відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що Україна – унітарна держава.

"Наша територія в межах наявних кордонів цілісна та недоторканна. А тому на сході та заході, на півдні, півночі і в центрі наш народ героїчно б'ється за ці принципи й другу статтю нашої Конституції. Стримує другу армію світу. Якій байдуже до всіх загроз та ризиків Третьої світової війни. Але нам не байдуже до норм третьої статті Конституції. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека – це найвища соціальна цінність. І наші люди ціною життя, здоров’я й безпеки боронять цей принцип. З честю та гідністю!" - наголосив Зеленський.

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Президент зазначив, що змінювати конституційний лад в Україні може тільки народ.

"Ніхто не може узурпувати державну владу. Нам добре відомий термін "демократія", тому ми не знаємо, що таке п’ятий термін. У нас право на протест, збори та демонстрації – це конституційна стаття, а в когось – кримінальна. Окупант чекав на гостинний прийом, а отримав шалений спротив. Зустріч не хлібом-сіллю, а "Стугною" і "Джавелінами", "Байрактаром" і "Нептуном", "Вільхою" і "Хаймарсами", - розповів Зеленський.

Він нагадав, що український спротив триває вже 125 днів.

"Для світу – це восьме диво, для ворога – дев'ятий вал, а для нас – 17-та стаття Конституції України. Захист України – це найважливіші функції держави і справа всього українського народу. Невід'ємне право на життя, яке росія порушила десятки тисяч разів і відняла десятки тисячі життів. Це недоторканність житла, яку щодня й щоночі порушують її ракети, бомби та кулі", - сказав Зеленський.

Зеленський заявив, що Україна воює сьогодні, щоб відстояти, визволити й відновити.

"Щоб наші майбутні покоління мали права, наше покоління не має права здатися. Не маємо ми й такого бажання. Ворог не зможе усвідомити силу, з якою ми готові битися за свою волю, за свої права та свободи. Той, хто не має цього сам, ніколи не позбавить цього інших. Саме тому для нас неминучою є перемога. Для ворога неминучим є покарання. І воно настане. Настане й мир. І наші діти нарешті підуть до школи. Вони змалечку знають, що таке свобода й боротьба за неї. Що таке права. Що таке Конституція України. І які в неї славетні правові предки", - розповів Зеленський.

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Президент згадав і про Конституцію Пилипа Орлика, якій понад 300 років.

"Її називають першою писемною Конституцією Європи. І минулого року вона вперше побувала вдома, в Україні. Була виставлена в Києві, але справедливо, щоб її читали в кожному куточку України. Для цього вона буде перекладена з латині на українську мову, і десятки тисяч примірників відправляться в українські школи! Ми впевнені, що рано чи пізно і Конституцію Пилипа Орлика, і Конституцію незалежної України, і решту предметів української школи точно вивчатимуть щасливі та усміхнені наші дітки – в Донецьку, Луганську, Маріуполі, Херсоні, в Криму! Перемога не за горами! Перемога за нами!" - наголосив Зеленський.

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