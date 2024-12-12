Зарплата чиновников не должна превышать зарплату военных: в Раде зарегистрируют законопроект

Народные депутаты от фракции «Европейская Солидарность» планируют зарегистрировать в Верховной Раде законопроект, которым установить зарплаты для депутатов, министров, судей и других чиновников не больше, чем зарплата военных на передовой, то есть 100 тыс. гривен.

Об этом сообщила член фракции Нина Южанина, передает УНН.

Детали

Вместе с коллегами из фракции «Европейская Солидарность» стала соавтором проекта закона об ограничении размеров заработной платы некоторым категориям лиц в условиях действия военного положения. На период военного положения она не должна превышать предельный размер выплат военнослужащим, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях (100 тыс. гривен в месяц) - написала Южанина.

Она отметила, что ограничение должно касаться всех, кроме военнослужащих, в том числе народных депутатов, членов Кабмина, работников ОП, членов Счетной палаты, должностных лиц НБУ, судей и прокуроров, ГБР, БЭБ и других органов.

Также она рассказала, что ограничения не будут касаться работников ГСЧС.

Напомним,

Парламент утвердил смету Верховной Рады на 2025 год, по которой норма расходов на одного депутата в следующем году составит почти 2,28 млн гривен, что почти на 650 тыс. гривен больше, чем в 2024 году.