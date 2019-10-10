Сейчас оружие должно быть запрещено - Зеленский

"На территории нашей страны очень много оружия, неофициального, различного. Так что у нас война. И понятно, что когда началась война, у нас в каждой семье было оружие. Все покупали, часть отдавали военным, часть оставляли. Вся боялись. Я думаю, что сейчас оружие должно быть запрещено. Мы не должны давать возможности, чтобы люди могли носить оружие. Когда-то, в каком формате мы можем это обсуждать. Мне кажется, что будет хаос", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, председатель Нацполиции Игорь Клименко считает, что прежде чем легализовать оружие в Украине, необходимо закончить боевые действия и изъять всю незаконное оружие.