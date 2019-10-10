Зараз зброя повинна бути заборонена - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вважає, що на сьогоднішній день зброя в Україні має бути заборонена. Про це він заявив під час прес-марафону у четвер, передає кореспондент УНН.
"На території нашої країни дуже багато зброї, неофіційної, різної. Через те, що у нас війна. І зрозуміло, що коли почалася війна, у нас в кожній сімї була зброя. Всі купували, частину віддавали військовим, частину залишали. Вся боялися. Я гадаю, що зараз зброя повинна бути заборонена. Ми не повинні давати можливості, щоб люди могли носити зброю. Колись, в якомусь форматі ми можемо це обговорювати. Мені здається, що буде хаос", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, голова Нацполіції Ігор Клименко вважає, що перш ніж легалізувати зброю в Україні, необхідно закінчити бойові дії та вилучити всю незаконну зброю.