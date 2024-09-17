Зарабатывали по 100 тысяч гривен с «клиента»: в Ривненской области ГБР ликвидировало схему избежания мобилизации

Правоохранители разоблачили старосту одного из округов Радивиловского городского совета в Ровенской области и местного правоохранителя, которые организовали заработок на уклонистах. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает УНН.

Детали

Следователи выяснили, что староста согласно своим полномочиям выдавал повестки о вызове мужчин в военкомат. При выдаче повесток он намекал, что может помочь с уклонением от военной службы.

Схема заключалась в том, что его знакомый правоохранитель искусственно открывал на военнообязанного уголовное производство, по которому ему могло быть назначено условное наказание сроком на 1-2 года. На время следствия и на срок отбывания наказания «клиенты» избегали мобилизации.

Старосте и правоохранителю сообщено о подозрении в препятствовании деятельности Вооруженных Сил Украины по предварительному сговору группой лиц, получении неправомерной выгоды по предварительному сговору, соединенное с вымогательством (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 и ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет - заявили в ГБР.

Обоим фигурантам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 млн. 200 тыс. грн для правоохранителя и 900 тыс. грн - для старосты.

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Дополнение

Правоохранители говорят, что «услуга» задержанных стоила в среднем 100 тыс. грн, однако если военнообязанный уже находился в розыске по материалам ТЦК, то сумма возрастала почти на 10%.нСхема действовала с марта по май 2024 года, когда был задержан «на горячем» правоохранитель. Сейчас он уже уволен со службы.

Работники ГБР разоблачили 5 сделок, которые успели провести фигуранты. Следствие продолжается, устанавливаются полный круг причастных лиц и все факты противоправной деятельности.

Напомним,

Работника Одесского центра комплектования будут судить за вмешательство в базу «Оберіг». Он фиктивно изменил данные 138 военнообязанных, заработав около миллиона долларов.