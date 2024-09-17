Зарабатывали по 100 тысяч гривен с «клиента»: в Ривненской области ГБР ликвидировало схему избежания мобилизации
Киев • УНН
Староста и милиционер организовали схему уклонения от мобилизации за деньги. Они открывали фиктивные уголовные дела на военнообязанных, беря за «услугу» около 100 тыс. грн.
Правоохранители разоблачили старосту одного из округов Радивиловского городского совета в Ровенской области и местного правоохранителя, которые организовали заработок на уклонистах. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает УНН.
Детали
Следователи выяснили, что староста согласно своим полномочиям выдавал повестки о вызове мужчин в военкомат. При выдаче повесток он намекал, что может помочь с уклонением от военной службы.
Схема заключалась в том, что его знакомый правоохранитель искусственно открывал на военнообязанного уголовное производство, по которому ему могло быть назначено условное наказание сроком на 1-2 года. На время следствия и на срок отбывания наказания «клиенты» избегали мобилизации.
Старосте и правоохранителю сообщено о подозрении в препятствовании деятельности Вооруженных Сил Украины по предварительному сговору группой лиц, получении неправомерной выгоды по предварительному сговору, соединенное с вымогательством (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 и ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет
Обоим фигурантам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 млн. 200 тыс. грн для правоохранителя и 900 тыс. грн - для старосты.
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Дополнение
Правоохранители говорят, что «услуга» задержанных стоила в среднем 100 тыс. грн, однако если военнообязанный уже находился в розыске по материалам ТЦК, то сумма возрастала почти на 10%.нСхема действовала с марта по май 2024 года, когда был задержан «на горячем» правоохранитель. Сейчас он уже уволен со службы.
Работники ГБР разоблачили 5 сделок, которые успели провести фигуранты. Следствие продолжается, устанавливаются полный круг причастных лиц и все факты противоправной деятельности.
Напомним,
Работника Одесского центра комплектования будут судить за вмешательство в базу «Оберіг». Он фиктивно изменил данные 138 военнообязанных, заработав около миллиона долларов.