Заробляли по 100 тисяч гривень з "клієнта": на Рівненщині ДБР ліквідувало схему уникнення мобілізації
Київ • УНН
Староста та правоохоронець організували схему ухилення від мобілізації за гроші. Вони відкривали фіктивні кримінальні справи на військовозобов'язаних, беручи за "послугу" близько 100 тис. грн.
Правоохоронці викрили старосту одного з округів Радивилівської міської ради у Рівненській області та місцевого правоохоронця, які організували заробіток на ухилянтах. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань, передає УНН.
Деталі
Слідчі з'ясували, що староста згідно зі своїми повноваженнями видавав повістки щодо виклику чоловіків до військкомату. Під час видачі повісток він натякав, що може допомогти з ухиленням від військової служби.
Схема полягала в тому, що його знайомий правоохоронець штучно відкривав на військовозобов’язаного кримінальне провадження, за яким йому могло бути призначене умовне покарання строком на 1-2 роки. На час слідства та на термін відбування покарання "клієнти" уникали мобілізації.
Старості та правоохоронцю повідомлено про підозру у перешкоджанні діяльності Збройних Сил України за попередньою змовою групою осіб, одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою, поєднане з вимаганням (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 та ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років
Обом фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 1 млн. 200 тис. грн для правоохоронця та 900 тис. грн – для старости.
ДБР відкрило понад 400 кримінальних проваджень щодо посадовців ТЦК 22.08.24, 14:35 • 24876 переглядiв
Доповнення
Правоохоронці кажуть, що "послуга" затриманих коштувала у середньому 100 тис. грн, проте якщо військовозобов’язаний вже перебував у розшуку за матеріалами ТЦК, то сума зростала майже на 10%.нСхема діяла з березня до травня 2024 року, коли було затримано "на гарячому" правоохоронця. Наразі його вже звільнено зі служби.
Працівники ДБР викрили 5 оборудок, які встигли провести фігуранти. Слідство триває, встановлюються повне коло причетних осіб та всі факти протиправної діяльності.
Нагадаємо
Працівника Одеського центру комплектування судитимуть за втручання в базу "Оберіг". Він фіктивно змінив дані 138 військовозобов'язаних, заробивши близько мільйона доларів.