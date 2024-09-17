Заробляли по 100 тисяч гривень з "клієнта": на Рівненщині ДБР ліквідувало схему уникнення мобілізації

ukenru
11:37 • 15139 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

10:16 • 35870 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 74882 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 133114 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 176657 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 255054 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 164691 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 141614 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 128154 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 193777 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2 м/с
88 %
749 мм
Мінлива хмарність, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 120439 перегляди
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

25 березня, 05:48 • 56646 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

08:43 • 90274 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 66693 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

09:56 • 52623 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 120439 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 255054 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 193777 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 224365 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 554801 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 2986 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 13105 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 18741 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 24536 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 35620 перегляди
Актуальне
Заробляли по 100 тисяч гривень з "клієнта": на Рівненщині ДБР ліквідувало схему уникнення мобілізації

Заробляли по 100 тисяч гривень з "клієнта": на Рівненщині ДБР ліквідувало схему уникнення мобілізації

Київ • УНН

 • 25110 перегляди

Староста та правоохоронець організували схему ухилення від мобілізації за гроші. Вони відкривали фіктивні кримінальні справи на військовозобов'язаних, беручи за "послугу" близько 100 тис. грн.

Правоохоронці викрили старосту одного з округів Радивилівської міської ради у Рівненській області та місцевого правоохоронця, які організували заробіток на ухилянтах. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань, передає УНН.

Деталі

Слідчі з'ясували, що староста згідно зі своїми повноваженнями видавав повістки щодо виклику чоловіків до військкомату. Під час видачі повісток він натякав, що може допомогти з ухиленням від військової служби.

Схема полягала в тому, що його знайомий правоохоронець штучно відкривав на військовозобов’язаного кримінальне провадження, за яким йому могло бути призначене умовне покарання строком на 1-2 роки. На час слідства та на термін відбування покарання "клієнти" уникали мобілізації.

Старості та правоохоронцю повідомлено про підозру у перешкоджанні діяльності Збройних Сил України за попередньою змовою групою осіб, одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою, поєднане з вимаганням (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 та ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років

- заявили в ДБР. 

Обом фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 1 млн. 200 тис. грн для правоохоронця та 900 тис. грн – для старости. 

ДБР відкрило понад 400 кримінальних проваджень щодо посадовців ТЦК 22.08.24, 14:35 • 24876 переглядiв

Доповнення

Правоохоронці кажуть, що "послуга" затриманих коштувала у середньому 100 тис. грн, проте якщо військовозобов’язаний вже перебував у розшуку за матеріалами ТЦК, то сума зростала майже на 10%.нСхема діяла з березня до травня 2024 року, коли було затримано "на гарячому" правоохоронця. Наразі його вже звільнено зі служби.

Працівники ДБР викрили 5 оборудок, які встигли провести фігуранти. Слідство триває, встановлюються повне коло причетних осіб та всі факти протиправної діяльності.

Нагадаємо

Працівника Одеського центру комплектування судитимуть за втручання в базу "Оберіг". Він фіктивно змінив дані 138 військовозобов'язаних, заробивши близько мільйона доларів.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.86
Bitcoin
$87,378.30
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.10
Золото
$3,055.04
Ethereum
$2,059.63