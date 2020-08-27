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Запуск тяжелой ракеты Delta IV в США отложили

Киев • УНН

 • 22617 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Директор по запуску Delta IV Heavy от United Launch Alliance Лу Манжьери заявил, что сегодня его команда не будет проводить запуск ракеты Delta IV Heavy для NROL-44 из-за "проблем с пневматикой". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Space Coast Daily.

Запуск тяжелой ракеты Delta IV в США отложили

"Директор по запуску Delta IV Heavy United Launch Alliance Лу Манжьери объявил, что сегодня его команда не будет продолжать обратный отсчет времени для (запуска - ред.) ракеты Delta IV Heavy для NROL-44. Главный специалист по аномалиям Дэйв Макфарланд в своем коротком отчете руководству миссии говорит, что для изучения "проблемы с пневматикой" потребуется дополнительное время", - пишет издание.

Отмечается, что это будет 141-я миссия для United Launch Alliance и 29-я для NRO. Это 385-й запуск Delta с 1960 года, 12-й Delta IV Heavy и 8-й Heavy для NRO.

Тяжелая ракета Delta IV United Launch Alliance (ULA) запустит миссию NROL-44 для Национального управления военно-космической разведки США (NRO). Старт будет проводиться с космического стартового комплекса-37 на станции ВВС на мысе Канаверал, Флорида.

Напомним, во Флориде ракета-носитель Delta IV успешно стартовала с американским военным спутником Wideband Global SATCOM.

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