Запуск важкої ракети Delta IV у США відклали
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Директор із запуску Delta IV Heavy від United Launch Alliance Лу Манж'єрі заявив, що сьогодні його команда не буде проводити запуск ракети Delta IV Heavy для NROL-44 через “проблеми з пневматикою”. Про це повідомляє УНН з посиланням на Space Coast Daily.
“Директор із запуску Delta IV Heavy United Launch Alliance Лу Манж'єрі оголосив, що сьогодні його команда не буде продовжувати зворотний відлік часу для (запуску - ред.) ракети Delta IV Heavy для NROL-44. Головний спеціаліст з аномалій Дейв Макфарланд в своєму короткому звіті керівництву місії каже, що для вивчення "проблеми з пневматикою“ буде потрібно додатковий час”, - пише видання.
Відзначається, що це буде 141-я місія для United Launch Alliance і 29-я для NRO. Це 385-й запуск Delta з 1960 року, 12-й Delta IV Heavy і 8-й Heavy для NRO.
Важка ракета Delta IV United Launch Alliance (ULA) запустить місію NROL-44 для Національного управління військово-космічної розвідки США (NRO). Старт буде проводитися з космічного стартового комплексу-37 на станції ВВС на мисі Канаверал, Флорида.
Нагадаємо, у Флориді ракета-носій Delta IV успішно стартувала з американським військовим супутником Wideband Global SATCOM.