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Запуск важкої ракети Delta IV у США відклали

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Директор із запуску Delta IV Heavy від United Launch Alliance Лу Манж'єрі заявив, що сьогодні його команда не буде проводити запуск ракети Delta IV Heavy для NROL-44 через “проблеми з пневматикою”. Про це повідомляє УНН з посиланням на Space Coast Daily.

Запуск важкої ракети Delta IV у США відклали

“Директор із запуску Delta IV Heavy United Launch Alliance Лу Манж'єрі оголосив, що сьогодні його команда не буде продовжувати зворотний відлік часу для (запуску - ред.) ракети Delta IV Heavy для NROL-44. Головний спеціаліст з аномалій Дейв Макфарланд в своєму короткому звіті керівництву місії каже, що для вивчення "проблеми з пневматикою“ буде потрібно додатковий час”, - пише видання.

Відзначається, що це буде 141-я місія для United Launch Alliance і 29-я для NRO. Це 385-й запуск Delta з 1960 року, 12-й Delta IV Heavy і 8-й Heavy для NRO.

Важка ракета Delta IV United Launch Alliance (ULA) запустить місію NROL-44 для Національного управління військово-космічної розвідки США (NRO). Старт буде проводитися з космічного стартового комплексу-37 на станції ВВС на мисі Канаверал, Флорида.

Нагадаємо, у Флориді ракета-носій Delta IV успішно стартувала з американським військовим супутником Wideband Global SATCOM. 

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