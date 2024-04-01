Запрет на охоту спасает медведей, их популяция в украинских Карпатах увеличивается - The Times

В связи с военными действиями рф в Украине и запретом охоты, покой от охотников нашли медведи. Сейчас следы крупнейшего в мире хищника находят жители или туристы, которые спускаются горными тропами не территории Карпат, передает УНН со ссылкой на The Times.

Запрет на охоту, вызванный полномасштабной войной РФ против Украины, возможно, дал начало маловероятному возрождению популяции медведей на украинской территории, где они чаще встречались в прошлые десятилетия.

Однажды утром прошлой осенью Ярослав Бундзяк, руководитель программы реабилитации медведей Национального парка "Синевир" пришел на работу и обнаружил, что кто-то украл его мед, увидев в траве то, что осталось от двух ульев. Он сразу понял, что это может быть только работа одного виновника.

Еще несколько лет назад вы никогда не встретили бы медведя так близко к человеческому жилью - рассказывает Бундзяк.

The Times также рассказывает о случае, как несколько человек подтвердили, что во время спуска с одной из вершин горы они обнаружили следы медведя.

Следует отметить, что в 2021 году по приказу Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов был утвержден план действий по сохранению бурого медведя. Также согласно официальным данным известно, что в 2021 году всего - насчитывалось 90 особей медведей.

Согласно данным Министерства экологии Украины, в 2023 году популяция медведей в одной из частей Карпат выросла до 104.

Таким образом можно сделать вывод, что вид медведей, который когда-то был распространен по всей Европе, а теперь разбросан по диким местам, сейчас вновь расцвел. Благодаря тому, что охота в Украине была запрещена.

Напомним,

В Каховское водохранилище снова начала прибывать вода. По последним спутниковым снимкам видно, что значительная часть ранее высушенной территории бывшего водохранилища сейчас покрыта водой.

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