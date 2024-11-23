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Запорожская АЭС возобновила питание от двух линий после угрозы блэкаута - Энергоатом

Запорожская АЭС возобновила питание от двух линий после угрозы блэкаута - Энергоатом

Киев  •  УНН

 • 2427 просмотра

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ЗАЭС дважды за неделю оказывалась на грани полного обесточивания из-за российских обстрелов. Украинские энергетики восстановили вторую линию электропередачи, но ситуация остается критической.

Запорожская АЭС снова питается от двух линий электропередачи после угрозы блэкаута из-за вражеского обстрела, сообщили в НАЭК "Энергоатом" в субботу в Telegram, пишет УНН.

Детали

Как указано, в течение этой недели Запорожская атомная электростанция дважды оказывалась на грани полного блэкаута, что создавало серьезную угрозу для ядерной и радиационной безопасности.

"Причиной этого стали обстрелы со стороны российских оккупантов, которые повредили одну из линий электропередачи на правобережье Днепра, на подконтрольной Украине территории. Из-за высокой угрозы повторных обстрелов энергетики не имели возможности получить доступ к месту повреждения для выполнения ремонтных работ вплоть до сегодняшнего дня", - говорится в сообщении.

"Благодаря упорному труду украинских энергетиков линия была восстановлена, и станция снова обеспечена питанием от двух источников. Это позволяет поддерживать энергоблоки, которые находятся в состоянии холодной остановки", - отметили в НАЭК.

В то же время, как указано, ситуация остается критической. "Только полное возвращение Запорожской АЭС под контроль "Энергоатома" может гарантировать ядерную и радиационную безопасность, исключив дальнейшие риски, которые возникают из-за действий российских оккупантов", - отметили в компании.

"Запорожская атомная электростанция уже второй раз за неделю оказывается на грани полного блэкаута. Это следствие целенаправленных атак российских оккупантов, которые ставят под угрозу не только ядерную безопасность Украины, но и стабильность всего европейского региона. Действия врага создают катастрофические риски", - отметил руководитель Энергоатома Петр Котин.

"Мы благодарим украинских энергетиков за их профессионализм и героизм и призываем международное сообщество усилить давление на россию для немедленной деоккупации станции", - отметили в Энергоатоме.

Запорожская АЭС снова под угрозой блэкаута из-за вражеского обстрела - Минэнерго21 нояб. 2024, 06:16 • 16765 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаЭкономика
zaporozhskaya-atomnaya-elektrostantsiyaЗапорожская атомная электростанция
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