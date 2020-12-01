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Записоцкий: собрать за 24 часа новую команду против Швейцарии невозможно, за 48 - мы бы справились

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий прокомментировал присуждение технического поражения сборной Украины за матч Лиги наций против Швейцарии, передает УНН со ссылкой на tribuna.com.

По его словам украинской стороне выдвинули требование собрать новую команду за 24 часа.

“100% команда должна была прибыть из Украины, не контактировать с составом, который был на то время в Люцерне, но поскольку протокол УЕФА по матчам на выезде очень жесткий, обеспечить это было невозможно. С точки зрения того, что нужно было сдать тесты, пройти несколько процедур, обеспечить чартер, пересечение границы и так далее. Это все было невозможно сделать за 24 часа. Если бы мы имели 48 часов, мы бы справились”, — говорит Записоцкий.

Сейчас УАФ делает все возможное, чтобы довести свою правоту в CAS, добавил он.

“Шансы у нас всегда есть, с учетом даже всей специфики — кто наши оппоненты, где находится спортивный арбитраж. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы доказать нашу правоту. Мы будем просить дать нам возможность решить вопрос на футбольном поле. Для нас будет принципиальным защитить наши интересы, украинского футбола и нашего государства”, — сказал Записоцкий.

Как сообщал УНН, президент УАФ намерен инициировать внесения изменений в регламент УЕФА касательно временных рамок. В частности Исполкому УЕФА он предложит изменить 24 часа 48.

По словам Павелко, “медпротокол УЕФА не должен быть “ниже”, чем у местного врача.

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