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Запісоцький: зібрати за 24 години нову команду проти Швейцарії неможливо, за 48 - ми б впоралися

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький прокоментував присудження технічної поразки збірній України за матч Ліги націй проти Швейцарії, передає УНН з посиланням на tribuna.com.

За його словами українській стороні висунули вимогу зібрати нову команду за 24 години.

“100% команда повинна була прибути з України, не контактувати зі складом, який був на той час в Люцерні, але оскільки протокол УЄФА по матчах на виїзді дуже жорсткий, забезпечити це було неможливо. З точки зору того, що потрібно було здати тести, пройти кілька процедур, забезпечити чартер, перетин кордону і так далі. Це все було неможливо зробити за 24 години. Якби ми мали 48 годин, ми б впоралися”, — говорить Запісоцький.

Зараз УАФ робить все можливе, щоб довести свою правоту в CAS, додав він.

“Шанси у нас завжди є, з урахуванням навіть всієї специфіки — хто наші опоненти, де знаходиться спортивний арбітраж. Ми зробимо все від нас залежне, щоб довести нашу правоту. Ми будемо просити дати нам можливість вирішити питання на футбольному полі. Для нас буде принциповим захистити наші інтереси, українського футболу і нашої держави”, — сказав Запісоцький.

Як повідомляв УНН, президент УАФ намір ініціювати внесення змін до регламенту УЄФА щодо тимчасових рамок. Зокрема Виконкому УЄФА він запропонує змінити 24 години 48.

За словами Павелко, “медпротокол УЄФА не повинен бути “нижче”, ніж у місцевого лікаря.

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