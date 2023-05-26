Запасы нефти и газа будут хранить в определенных подземных хранилищах - правительство приняло решение
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Кабинет министров Украины утвердил перечень подземных сооружений, где будут храниться аккумулированные нефть, газ, другие вещества и материалы. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.
Цитата
«Утвердили перечень подземных сооружений, где будут храниться аккумулированные нефть, газ, другие вещества и материалы. Это позволит обустроить и поддерживать в надлежащем состоянии надежные хранилища, недосягаемые для врага и для других угроз», - написал Шмыгаль.
Детали
По его словам, также превращают одиннадцать организаций Государственного резерва Украины в госпредприятия.
«Это первый шаг к их модернизации. Осовремененные складские мощности помогут Украине создать стратегические запасы на будущие десятилетия. Максимальное накопление и эффективное сохранение резервов как в военное время, так и в долгосрочной перспективе — одна из стратегических задач правительства», - отметил Шмыгаль.
Дополнение
В Украине увеличили суточную добычу на одном из месторождений на 300 тыс. куб. м газа, запустив две скважины.