Запаси нафту і газу зберігатимуть у визначених підземних сховищах - уряд ухвалив рішення
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив перелік підземних споруд, де будуть зберігатися акумульовані нафта, газ, інші речовини та матеріали. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.
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«Затвердили перелік підземних споруд, де будуть зберігатися акумульовані нафта, газ, інші речовини та матеріали. Це дозволить облаштувати та підтримувати в належному стані надійні сховища, недосяжні для ворога та для інших загроз», - написав Шмигаль.
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За його словами, також перетворюють одинадцять організацій Державного резерву України на держпідприємства.
«Це перший крок до їх модернізації. Осучаснені складські потужності допоможуть Україні створити стратегічні запаси на майбутні десятиліття. Максимальне накопичення та ефективне збереження резервів як у воєнний час, так і в довгостроковій перспективі — одне зі стратегічних завдань уряду», - зазначив Шмигаль.
Доповнення
В Україні збільшили добовий видобуток на одному з родовищ на 300 тис. куб. м газу, запустивши дві свердловини.