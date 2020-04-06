Заморозки и коронавирус: ученый рассказал, что грозит будущему урожаю фруктов

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. Резкое снижение температуры во время начала цветения плодовых деревьев и ягод уничтожило часть урожая, в некоторых областях Украины до 90%. Вместе с тем, из-за карантина, который ввели из-за COVID-19, рынки остаются закрытыми, а значит - мелкие производители не смогут сбывать свой товар. Об этом в комментарии корреспонденту УНН рассказал заместитель директора по научной работе института садоводства Национальной академии аграрных наук Украины, кандидат сельскохозяйственных наук Александр Ярещенко.

"Ситуация с понижениями температуры, причем критическими, особенно в южных регионах, практически, процентов на 90, уничтожила урожай персика и абрикосов. Это культуры, которые больше всего цвели. Причем, ситуация между различными хозяйствами неоднозначна. Потому что понижение температуры с заморозками шло полосами и в отдельных хозяйствах практически полностью, в отдельных частично, уничтожился урожай. Если брать среднее значение по нашему югу - это персик, абрикос - где 85-90% урожая уничтожено. По ранним сортам земляники - в теплице у кого-то полностью, у кого-то на 20-30%, первые цветы тоже повредились. В закрытом грунте, в теплицах", - сказал Ярещенко.

Он отметил, что землянике на открытом грунте повезло больше, поскольку она еще не начала цвести и поэтому не пострадала.

"Относительно культур, таких как голубика, например - в тех хозяйствах, с которыми я общался - это средняя полоса, преимущественно Житомирская область, потери есть. Их оценивают, на данный момент где-то в 15-20%. Там, где были участки с понижениями, где температура действительно опускалась очень низко, и -10, и -12 было - там достаточно сильные повреждения", - рассказал Ярещенко.

Ученый отметил, что хотя пока потери и оценивают в 15-20%, но это еще может быть не конец и в дальнейшем могут быть более существенные понижения температуры.

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"Что касается остальных культур, если говорить о ягодах, что мне ближе, то может быть, ежевика тоже повредилась. Но ее у нас немного, поэтому существенного влияния на рынок это иметь не будет. А остальные, я думаю, еще без потерь. В силу того, что фаза развития не та, которая может быть уязвимой к понижениям температуры", - добавил Ярещенко.

По его словам - резкое снижение температуры - не единственное, что сейчас грозит производителям фруктов и ягод.

"Производители сейчас больше боятся не столько этих понижений температуры, сколько ситуации на рынке, связанной с пандемией коронавируса в принципе. Если массовые рынки, Велыки Копани, например, на юге, или наша Троещина, или остальные подобные - если они будут оставаться закрытыми и в мае, когда начнется сезон ягод - это будет катастрофа. Особенно для мелких производителей. Они просто не смогут сбывать. Сейчас ранние ягоды, самые первые, поступают на рынок и констатируют, что продажи упали более чем на 50%. С розничными сетями, ритейлом - супермаркетами, далеко не все смогут работать", - отметил Ярещенко.

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По его мнению, сети начнут спекулировать на условиях, ведь останутся монополистами, поскольку основная масса продукции будет реализовываться через розничную торговлю.

"Поэтому не так страшны морозы, как вирус", - резюмировал Ярещенко.

Напомним, синоптики объяснили снег в конце марта.

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