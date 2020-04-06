Заморозки та коронавірус: науковець розповів, що загрожує майбутньому врожаю фруктів

“Ситуація з пониженнями температури, при чому критичними, особливо в південних регіонах, практично, відсотків на 90, знищила врожай персика і абрикос. Це культури, які найбільше квітували. При чому, ситуація між різними господарствами неоднозначна. Тому що пониження температури з заморозками йшли смугами і в окремих господарствах практично повністю, в окремих частково, знищився врожай. Якщо брати середнє значення по нашому півдню - то персик, абрикоса - десь 85-90% врожаю знищено. Щодо ранніх сортів суниці - в теплиці в когось повністю, в когось на 20-30%, перші квіти теж пошкодились. В закритому грунті, в теплицях”, - сказав Олександр Ярещенко.

Він зазначив, що суниці у відкритому грунті пощастило більше, оскільки вона ще не почала цвісти і через це не постраждала.

“Щодо культур, таких як лохина, наприклад - в тих господарствах, з якими я спілкувався - це середня смуга, переважно Житомирська область, втрати є. Їх оцінюють, на даний момент десь в 15-20%. Там, де були ділянки з пониженнями, де температура дійсно опускалася дуже низько, і -10, і -12 було - там досить сильні пошкодження”, - розповів Ярещенко.

Науковець зазначив, що хоча поки що втрати і оцінюють в 15-20%, але це ще може бути не кінець і надалі можуть бути суттєві пониження температури.

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“Щодо решти культур, якщо говорити про ягоди, що мені ближче, то, можливо, ожина теж пошкодилась. Але її в нас небагато, тому суттєвого впливу на ринок це не матиме. А решта, я думаю, ще без втрат. В силу того, що фаза розвитку не та, яка може бути вразливою до понижень температури”, - додав Ярещенко.

За його словами - різке зниження температури - не єдине, що зараз загрожує виробникам фруктів та ягід.

“Виробники зараз більше бояться не скільки цих понижень температури, скільки ситуації на ринку, пов’язаної з пандемією коронавірусу в принципі. Якщо масові ринки, Великі Копані, наприклад, на півдні, чи наша Троєщина, чи решта подібних - якщо вони залишатимуться закритими і в травні, коли почнеться сезон ягід - то це буде катастрофа. Особливо для дрібних виробників. Вони просто не зможуть збувати. Наразі ранні ягоди, самі перші, надходять на ринок і констатують, що продаж впав більше ніж на 50%. З роздрібними мережами, ритейлом - супермаркетами, далеко не всі зможуть працювати”, - зазначив Ярещенко.

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На його думку, мережі почнуть спекулювати на умовах, адже залишуться монополістами, оскільки основна маса продукції буде реалізовуватись через роздрібну торгівлю.

“Тому не такі страшні морози, які вірус”, - підсумував Ярещенко.

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