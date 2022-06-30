Вместо 100 дол. за российскую нефть будут платить 10: у Зеленского сообщили, когда ожидается регулирование цен на ресурс

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Киев • УНН

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КИЕВ. 30 июня. УНН. На сегодняшний день страны Запада ведут очень активные консультации по поводу введения механизма регулирования цены на нефть российского происхождения. О том, что будет означать это решение и когда его ожидать, УНН пообщался с советником Президента Украины по экономическим вопросам Олегом Устенко.

Цитата

«Не стоило ожидать (такого решения – ред.) от «Группы семи». То, что было сказано на G7 – этого уже было достаточно, когда в их заявлении было сказано о необходимости дальнейшего наложения санкций на российскую федерацию, в том числе касающихся нефти», - отметил собеседник, комментируя недавний саммит G7, завершившийся в Германии на этой неделе.

Детали

Устенко отметил, что во время выступления перед лидерами G7 Президент Украины сделал акцент на необходимости усиления санкционного давления на россию, в частности путем принудительного ограничения цены экспортируемой российской нефти.

Советник Главы государства отмечает при этом, что G7 – это не тот формат, в котором принимается конечное решение по поводу применяемого механизма.

По его словам, сейчас работа в первую очередь на стороне Европейского Союза по поводу того, каким образом будет введена система ценового регулирования российской нефти.

«Это важно, ведь решение об эмбарго нефти в шестом пакете санкций было принято с учетом, что оно заработает через шесть месяцев. То есть еще есть 5 месяцев от этого времени для того, чтобы оно (эмбарго – ред.) еще не работало. И вот, с этого времени, отныне до момента, когда начнет работать полное эмбарго, нужны дополнительные санкции, - добавляет Устенко.

Так, объясняет он, дополнительные санкции касаются именно ценового регулирования, их суть состоит в том, что нужно «в первую очередь уменьшить кардинально, а лучше – свести к нулю» средства, которые кремль получает от реализации нефти на мировом рынке.

Для этого предлагается установить ценовое ограничение на нефть, на возможность для них получать цену за свою нефть в рамках стоимости производства этой нефти.

«Стоимость производства в россии одного барреля примерно составляет 10 долларов. Это та цена, которая предлагается, что ее будут давать россии за нефть, которую она реализует на мировом рынке – 10 долларов вместо тех 100, которые они получают сейчас. Там разрабатывается сейчас по этому поводу механизм, уже идут технические работы по этому поводу», – говорит собеседник УНН.

Он особо обратил внимание на то, что инициатива соответствующего механизма звучала не только от Украины, но и от США и Италии.

УНН поинтересовался, как скоро можно ожидать введения соответствующего механизма.

«Я не могу сказать точно о временных рамках. Но речь идет о том, что это должно быть сделано быстро. То есть, если через пять месяцев начинает работать полное эмбарго, то на этот период от настоящего момента до того, как начнет работать полное эмбарго, должен быть введен этот ценовой механизм», - ответил специалист.

Напомним

Ранее СМИ сообщали, что лидеры стран "Группы семи" планируют поручить министрам изучить вопрос по установлению ограничения цены на российский газ, а также намерены объявить об усилиях по ограничению цен на нефть из россии.

Согласно финальному коммюнике, G7 подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей с россии.

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