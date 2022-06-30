Замість 100 дол. за російську нафту платитимуть 10: у Зеленського повідомили, коли очікують регулювання цін на ресурс

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«Не варто було очікувати (такого рішення – ред.) від «Групи семи». Те, що було сказано на G7 – цього вже було достатньо, коли в їхній заяві було сказано щодо необхідності подальшого накладення санкцій на російську федерацію, у тому числі тих, які стосуються нафти», - зазначив співрозмовник, коментуючи нещодавній саміт G7, який завершився в Німеччині цього тижня.

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Устенко зауважив, що під час виступу перед лідерами G7 Президент України зробив акцент на необхідності посилення санкційного тиску на росію, зокрема шляхом примусового обмеження ціни російської нафти, яка експортується.

Радник Глави держави наголошує при цьому, що G7 - це не той формат, у якому ухвалюється кінцеве рішення з приводу механізму, який буде застосовуватися.

З його слів, наразі робота перебуває передусім на боці Європейського Союзу з приводу того, яким чином буде запроваджена система цінового регулювання російської нафти.

«Це важливо, адже рішення про ембарго нафти у шостому пакеті санкцій було прийнято з урахуванням, що воно почне працювати через шість місяців. Тобто, ще є 5 місяців від цього часу для того, щоб воно (ембарго – ред.) ще не працювало. І от, від цього часу, відтепер до моменту, коли почне працювати повне ембарго, потрібні додаткові санкції», - додає Устенко.

Так, пояснює він, додаткові санкції стосуються саме цінового регулювання, їх суть полягає у тому, що треба «в першу чергу зменшити кардинально, а краще – звести до нуля» кошти, які кремль отримує від реалізації нафти на світовому ринку.

Для цього пропонується встановити цінове обмеження на її нафту, на можливість для них отримувати ціну за свою нафту в межах вартості виробництва цієї нафти.

«Вартість виробництва в росії одного бареля приблизно становить 10 доларів. Це та ціна, яка пропонується що її будуть давати росії за нафту, яку вона реалізує на світовому ринку – 10 доларів замість тих 100, які вони отримують зараз. Там розробляється зараз із цього приводу механізм, уже йдуть технічні роботи з цього приводу», - каже співрозмовник УНН.

Він окремо звернув увагу на те, що ініціатива відповідного механізму лунала не лише від України – але і від США та Італії.

УНН поцікавився, як скоро можна очікувати запровадження відповідного механізму.

«Я не можу сказати точно про часові рамки. Але мова йде про те, що це має бути швидко зроблено. Тобто, якщо через п'ять місяців починає працювати повне ембарго, то на цей період від теперішнього моменту до того, як почне працювати повне ембарго, має бути запроваджений цей ціновий механізм», - відповів фахівець.

Нагадаємо

Раніше ЗМІ повідомляли, що лідери країн "Групи семи" планують доручити міністрам вивчити питання щодо встановлення обмеження ціни на російський газ, а також мають намір оголосити про зусилля щодо обмеження цін на нафту з рф.

Згідно з фінальним коммюніке, G7 підтвердили намір знизити залежність від енергоносіїв із росії.