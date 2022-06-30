Замість 100 дол. за російську нафту платитимуть 10: у Зеленського повідомили, коли очікують регулювання цін на ресурс

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 40981 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 88095 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 126804 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 178194 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 174998 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 172870 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 149462 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 115915 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 108984 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 311650 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.7 м/с
94 %
745 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

У вбиральні одного з навчальних закладів Києва виявили відеокамеру: соцмережі розділилися в думках

1 квітня, 15:47 • 29083 перегляди

Україна та Франція підписали сім угод для розвитку медичної сфери на 51 млн євро: куди підуть кошти

1 квітня, 15:56 • 25319 перегляди

Окупанти завдали десятки ударів по Дніпропетровщині: серед постраждалих 14-річний хлопчик

1 квітня, 16:13 • 37469 перегляди

Forbes оголосив рейтинг найбагатших людей світу у 2025 році: Ілон Маск очолив список, обігнавши Марка Цукерберга

1 квітня, 16:16 • 28083 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 48659 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 186309 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 311654 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 572205 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 515639 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 715945 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 48659 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 93294 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 120848 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 143855 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 157348 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

Замість 100 дол. за російську нафту платитимуть 10: у Зеленського повідомили, коли очікують регулювання цін на ресурс

Замість 100 дол. за російську нафту платитимуть 10: у Зеленського повідомили, коли очікують регулювання цін на ресурс

Київ • УНН

 • 451909 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. На сьогодні країни Заходу ведуть дуже активні консультації з приводу введення механізму регулювання ціни на нафту російського походження. Про те, що означатиме це рішення та коли його очікувати, УНН поспілкувався з радником Президента України з економічних питань Олегом Устенком.

Цитата

«Не варто було очікувати (такого рішення – ред.) від «Групи семи». Те, що було сказано на G7 – цього вже було достатньо, коли в їхній заяві було сказано щодо необхідності подальшого накладення санкцій на російську федерацію, у тому числі тих, які стосуються нафти», - зазначив співрозмовник, коментуючи нещодавній саміт G7, який завершився в Німеччині цього тижня.

Деталі

Устенко зауважив, що під час виступу перед лідерами G7 Президент України зробив акцент на необхідності посилення санкційного тиску на росію, зокрема шляхом примусового обмеження ціни російської нафти, яка експортується.

Радник Глави держави наголошує при цьому, що G7 - це не той формат, у якому ухвалюється кінцеве рішення з приводу механізму, який буде застосовуватися.

З його слів, наразі робота перебуває передусім на боці Європейського Союзу з приводу того, яким чином буде запроваджена система цінового регулювання російської нафти.

«Це важливо, адже рішення про ембарго нафти у шостому пакеті санкцій було прийнято з урахуванням, що воно почне працювати через шість місяців. Тобто, ще є 5 місяців від цього часу для того, щоб воно (ембарго – ред.) ще не працювало. І от, від цього часу, відтепер до моменту, коли почне працювати повне ембарго, потрібні додаткові санкції», - додає Устенко.

Так, пояснює він, додаткові санкції стосуються саме цінового регулювання, їх суть полягає у тому, що треба «в першу чергу зменшити кардинально, а краще – звести до нуля» кошти, які кремль отримує від реалізації нафти на світовому ринку.

Для цього пропонується встановити цінове обмеження на її нафту, на можливість для них отримувати ціну за свою нафту в межах вартості виробництва цієї нафти.

«Вартість виробництва в росії одного бареля приблизно становить 10 доларів. Це та ціна, яка пропонується що її будуть давати росії за нафту, яку вона реалізує на світовому ринку – 10 доларів замість тих 100, які вони отримують зараз. Там розробляється зараз із цього приводу механізм, уже йдуть технічні роботи з цього приводу», - каже співрозмовник УНН.

Він окремо звернув увагу на те, що ініціатива відповідного механізму лунала не лише від України – але і від США та Італії.

УНН поцікавився, як скоро можна очікувати запровадження відповідного механізму.

«Я не можу сказати точно про часові рамки. Але мова йде про те, що це має бути швидко зроблено. Тобто, якщо через п'ять місяців починає працювати повне ембарго, то на цей період від теперішнього моменту до того, як почне працювати повне ембарго, має бути запроваджений цей ціновий механізм», - відповів фахівець.

Нагадаємо

Раніше ЗМІ повідомляли, що лідери країн "Групи семи" планують доручити міністрам вивчити питання щодо встановлення обмеження ціни на російський газ, а також мають намір оголосити про зусилля щодо обмеження цін на нафту з рф.

Згідно з фінальним коммюніке, G7 підтвердили намір знизити залежність від енергоносіїв із росії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаНовини Світу
Bitcoin
$84,969.20
Золото
$3,153.14
Tesla
$268.93
Brent
$74.43
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,889.42