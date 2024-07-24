Первый заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Гизо Углава призывает НАБУ и САП убрать гриф гостайны с дела об утечке информации. По его мнению, это снимет все безосновательные обвинения в его адрес и в целом восстановит доверие к бюро.

Углава считает, что сегодня идут попытки его дискредитации. С этой целью началась целая медийная кампания, которая сопровождается громкими обвинениями, но никаких реальных доказательств его причастности к сливу информации из НАБУ предоставлено не было.

Заказной характер этой кампании подтвердил Виталий Шабунин, который анонсировал мое увольнение, еще до оглашения результата служебного расследования, и "ремонта" НАБУ отмечает Гизо Углава.

По его мнению, общество имеет право знать правду. Поскольку сам Углава согласно закону обязан придерживаться неразглашения служебной информации, он призывает НАБУ и САП обнародовать материалы дела.

Открытое информирование общественности позволит избежать манипуляций и обеспечит полноценное понимание ситуации.

Как сообщалось ранее, Шабунин и ЦПК начали атаку на НАБУ после потери контроля и оперативной коммуникации с органом.

По данным СМИ, к сливу информации об уголовных делах оказались причастны активисты ЦПК, присутствовавшие несколько месяцев назад на встрече off records, которая состоялась в САП.