"Вы бережете кровь пехоты": Залужный поздравил артиллеристов с профессиональным праздником

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"Наши артиллеристы сегодня лучшие в мире. Они овладели большинство современных артиллерийских систем, которые находятся на вооружении в ведущих странах, и мастерски их применяют. Такого боевого опыта не имеет никто. Несмотря на огневое преимущество противника, мы даем ему достойный отпор. Их количеству мы противопоставляем наше качество", – отметил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил воинов ракетных войск и артиллерии за службу.

"Вы бережете кровь пехоты! Останавливаете враждебное наступление и создаете условия для продвижения наших войск вперед. Самоотверженно приближаете нашу Победу. Поздравляю с профессиональным праздником и желаю всем вам вернуться к своим родным живыми и невредимыми! Вместе с вами кланяюсь памяти павших собратьев", – добавил Залужный.

Напомним

Генштаб сообщил, что потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли уже около 74 тыс. человек, 2734 танков и сотен единиц военной техники