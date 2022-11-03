"Ви бережете кров піхоти": Залужний привітав артилеристів з професійним святом

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"Наші артилеристи сьогодні кращі у світі. Вони опанували більшість сучасних артилерійських систем, що перебувають на озброєнні у провідних країнах, і майстерно їх застосовують. Такого бойового досвіду не має ніхто. Попри вогневу перевагу противника, ми даємо йому гідну відсіч. Їхній кількості ми протиставляємо нашу якість", – зазначив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ подякував воїнам ракетних військ і артилерії за службу.

"Ви бережете кров піхоти! Зупиняєте ворожий наступ і створюєте умови для просування наших військ уперед. Самовіддано наближаєте нашу Перемогу. Вітаю із професійним святом і бажаю всім вам повернутися до своїх рідних живими й неушкодженими! Разом із вами вклоняюся памʼяті полеглих побратимів", – додав Залужний.

Нагадаємо

Генштаб повідомив, що втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення в Україну сягнули вже близько 74 тис. осіб, 2734 танків та сотень одиниць військової техніки.