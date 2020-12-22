Законопроект Зеленского о теробороне будет в Раде до 29 декабря - Арестович

"Есть два законопроекта, касающихся территориальной обороны. Один из них - Президента Владимира Зеленского. Другой - одного из народных депутатов. Так вот, президентский законопроект должен быть представлен до 29 декабря. И сейчас ведутся завершающие работы к заседанию рабочей группы, которое запланировано на эту неделю", - отметил Арестович.

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Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов отметил необходимость создания в Украине мощной системы территориальной обороны.