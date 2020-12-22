Законопроект Зеленського про тероборону буде в Раді до 29 грудня - Арестович
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Законопроект Президента України Володимира Зеленського про територіальну оборону буде поданий на розгляд Верховної Ради до 29 грудня. Про це УНН повідомив позаштатний радник глави Офісу президента з питань стратегічних комунікацій в сфері національної безпеки і оборони Олексій Арестович.
“Є два законопроекти, які стосуються територіальної оборони. Один із них — Президента Володимира Зеленського. Інший — одного з народних депутатів. Так от, президентський законопроект має бути поданий до 29 грудня. І зараз ведуться завершальні роботи до засідання робочої групи, яке заплановано на цей тиждень”, - зазначив Арестович.
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Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов наголосив на необхідності створення в Україні потужної системи територіальної оборони.