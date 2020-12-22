Законопроект Зеленського про тероборону буде в Раді до 29 грудня - Арестович

“Є два законопроекти, які стосуються територіальної оборони. Один із них — Президента Володимира Зеленського. Інший — одного з народних депутатів. Так от, президентський законопроект має бути поданий до 29 грудня. І зараз ведуться завершальні роботи до засідання робочої групи, яке заплановано на цей тиждень”, - зазначив Арестович.

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Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов наголосив на необхідності створення в Україні потужної системи територіальної оборони.