Законопроект о мобилизации планируют вынести на рассмотрение Рады 10 апреля

Законопроект о мобилизации и прохождении службы планируют выносить на рассмотрение Верховной Рады 10 апреля, сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.

Законопроект о мобилизации планируют выносить на рассмотрение Верховной Рады 10 апреля - написал Гончаренко в Telegram.

Как добавил нардеп Ярослав Железняк, на ближайшую пленарную неделю 10-11 апреля в повестке дня только три вопроса: законопроект № 10449 о мобилизации и военной подготовке, законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс и кодекс об административном правонарушении за нарушение по мобилизации (№10379) и законопроект о мобилизации осужденных лиц (#11079-1)

Дополнение

4 апреля народный депутат Марьяна Безуглая утверждала, что комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки может проголосовать вариант законопроекта о мобилизации и прохождении службы до конца недели.