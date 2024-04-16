Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" создаст резервацию для избранных - бизнес-омбудсмен

В Украине нужно выравнивать условия для ведения бизнеса, а законопроект по инициативе главы налогового комитета Рады Даниила Гетманцева о "клубе белого бизнеса" наоборот создаст резервацию для избранных. Такое мнение высказал бизнес-омбудсмен Роман Ващук, передает УНН.

Гетманцев в своем Telegram-канале сообщил, что вместе с коллегами подготовил законопроект о "клубе белого бизнеса". По его словам, суть документа в том, что "если предприниматель соответствует простым и прозрачным критериям по уровню уплаты налогов выше среднего по отрасли и выше среднего по отрасли уровня зарплаты, налоговый контроль в виде проверок за ним не осуществляется. Это вне других преимуществ. Перечень пересматривается ежеквартально". Кроме того, законопроектом предлагается ввести налоговых нянь.

"Я думаю, надо выравнивать поле для всех бизнесов... Нам нужно менять вообще подход, а не создавать резервацию для избранных", - отметил Ващук

По его словам, налоговые няни, введение которых предусматривает законопроект о "клубе белого бизнеса", не изменят ситуацию в налоговой системе.

В то же время Ващук представил расследование, которое провел Совет бизнес-омбудсмена относительно налоговых проверок в Украине. Для этого проанализировали более тысячи жалоб бизнеса на налоговые проверки, начиная с 2017 года, статистические показатели Государственной налоговой службы и ее отчеты.

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

"Мы видим определенную презумпцию злой воли со стороны налоговой и со стороны госорганов. То есть налогоплательщик - это потенциальный нарушитель налогового законодательства скорее, чем законопослушный плательщик, который может допустить какие-то ошибки и которому надо помочь", - рассказал Ващук во время презентации результатов исследования.

Он также добавил, что сейчас уровень доверия бизнеса к налоговой очень низкий.

Ващук подчеркнул, что система налоговых проверок в Украине большая и в результате их проведения суды рассматривают десятки тысяч дел в год. "Поступления от них составляет менее 1% от начисленных денежных обязательств в общий сводный украинский бюджет. 99%+ украинского бизнеса платит налоги добровольно", - сообщил он.

Кроме того, по его словам, налоговики все чаще в результате проверок составляют акты о нарушениях, допущенных предприятиями и штрафуют компании. "Если настолько много ходят, проверяют и доначисляют, то тогда можно надеяться, что это должно было бы заполнить всякие дыры в бюджете. Я думаю, что многие в бизнесе думают, что пришли (налоговики - ред.) и наполняют бюджет. Но, как мы видим, из большой тучи маленький дождь", - рассказал Ващук.

Бизнес-омбудсмен отметил, что, начиная с 2017 года, ни разу поступления в бюджет от доначислений налоговой не составляют более 16% от того, что было "накопано, найдено или дорисовано" налоговиками во время проверок.

Напомним

Комитет Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики будет рекомендовать парламенту принять в первом чтении законопроект о "клубе белого бизнеса", который может узаконить отнесение предприятий к рисковым и блокирование их накладных.

По мнению экономического эксперта Юрия Гаврилечко, законопроект Гетманцева нарушает Конституцию Украины и создает дискриминационные условия в бизнес-среде.