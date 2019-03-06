Заболевания животных коровьим бешенством в Украине не фиксировалось
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В Украине не фиксировалось заболевания животных коровьим бешенством несмотря на выявленные случаи этого заболевания на территории соседней Польши. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в ответ на информационный запрос УНН.
"Заболевания животных коровьим бешенством (губчатоподобная энцифалопатия крупного рогатого скота (ГЭ КРС)) в Украине не регистрировалось", - сообщили в пресс-центре.
В то же время отмечено, что контроль за ГЭ КРС в Украине осуществляется посредством проведения плановых ежегодных мониторинговых исследований продолговатого мозга от забитых животных старше 20 месяцев.
Кроме того, в Украине зарегистрирована Инструкция по диагностике, профилактике и борьбе с губчатой энцифалопатией крупного рогатого скота, в соответствии с которой проводятся мероприятия по профилактике болезни, а в случае выявления этого заболевания - меры по ликвидации ГЭ КРС.
Напомним, в начале февраля 2019 года в Польше обнаружили случаи заражения коровьим бешенством.
Как сообщал УНН, в Украине временно запретили ввозить польскую говядину .