Захворювання тварин коров’ячим сказом в Україні не фіксувалось
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. В Україні не фіксувалось захворювання тварин коров’ячим сказом попри виявлені випадки цього захворювання на території сусідньої Польщі. Про це повідомили у прес-центрі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у відповідь на інформаційний запит УНН.
“Захворювання тварин коров’ячим сказом ( губчастоподібна енцифалопатія великої рогатої худоби (ГЕ ВРХ)) в Україні не реєструвалось”, - повідомили у прес-центрі.
Водночас зазначено, що контроль за ГЕ ВРХ в Україні здійснюється за допомогою проведення планових щорічних моніторингових досліджень довгастого мозку від забитих тварин старше 20 місяців.
Окрім того, в Україні зареєстрована Інструкція щодо діагностики, профілактики та боротьби з губчастоподібною енцифалопатією великої рогатої худоби , відповідно до якої проводяться заходи з профілактики хвороби, а в разі виявлення цього захворювання – заходи з ліквідації ГЕВРХ.
Нагадаємо, на початку лютого 2019 року у Польщі виявили випадки зараження коров'ячим сказом.
Як повідомляв УНН, в Україну тимчасово заборонили ввозити польську яловичину.