Захватили территорию шахты и добыли угля на 1 млрд грн: разоблачена преступная организация
Киев • УНН
Правоохранители разоблачили преступную организацию, которая незаконно добывала уголь на шахте Донецкой области. Убытки государства превысили миллиард гривен, задержаны девять человек, включая главу поселкового совета.
В Донецкой области разоблачена незаконная добыча угля на более чем миллиард гривен. Правоохранители провели более 20 обысков. Задержан организатор и восемь членов преступной организации, еще один находится в розыске, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.
... задокументирована и прекращена деятельность преступной организации, которая в течение 2021-2024 годов занималась незаконной добычей и реализацией каменного угля. Сейчас десяти участникам сообщено о подозрении в создании, руководстве преступной организацией, а также участии в ней, противодействии законной хозяйственной деятельности, подделке и использовании поддельных документов, незаконной добыче полезных ископаемых (ч. 1-3 ст. 255, ч. 3 ст. 206, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 240 УК Украины)
Детали
По данным следствия, участники преступной организации в сентябре 2021 года, угрожая применением физического насилия и подделав официальные документы, захватили территорию одной из шахт Донецкой области.
В преступное объединение входили физически подготовленные граждане, которые отвечали за силовой захват имущественного комплекса и дальнейшую его охрану, а также лица, знакомые с добычей угля и его реализацией. Одним из активных участников преступной организации был председатель поселкового совета, на территории которого она действовала.
Подозреваемые осуществляли незаконную добычу каменного угля без специальных разрешительных документов и реализовывали товар через ряд предприятий для населения и бюджетных организаций.
Такая их деятельность нанесла государству более миллиарда гривен убытков, отметили в прокуратуре.
Правоохранители провели на территории г. Киева, Киевской, Днепропетровской и Донецкой областей более 20 обысков по местам жительства подозреваемых и других лиц, которые могут быть причастны к преступной деятельности. Обнаружено и изъято более 1,4 млн грн, средства связи, черновую бухгалтерию, носители информации, компьютерную технику, 7 транспортных средств, и другие вещественные доказательства, подтверждающие незаконную деятельность.
Задержан организатор и восемь членов преступной организации, еще один находится в розыске. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.