Захватчики оккупировали Берестки и продвинулись на новых направлениях-DeepState

Оккупанты захватили Берестки и продвинулись на нескольких направлениях на востоке Украины. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Детали

По последним данным, враг захватил населенный пункт Берестки, расположенный в Донецкой области. Кроме того, террористические силы активизировали наступательные действия в нескольких других населенных пунктах, среди которых Масютовка, Лозовая, желтое, Пушкино, Дальнее и Благодатное.

Напомним

По информации от Генштаба, захватчики совершил два ракетных удара по территории Украины, запустив две ракеты, и использовал 503 дрона-камикадзе для поражения целей. Кроме того, было осуществлено более трех тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Агрессор захватил два населенных пункта и продвигаются к другим на востоке Украины-DeepState