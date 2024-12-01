Захватчики оккупировали Берестки и продвинулись на новых направлениях-DeepState
Киев • УНН
По DeepState, вражеские войска захватили населенный пункт Берестки в Донецкой области и активизировали наступление в нескольких других населенных пунктах.
Оккупанты захватили Берестки и продвинулись на нескольких направлениях на востоке Украины. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Детали
По последним данным, враг захватил населенный пункт Берестки, расположенный в Донецкой области. Кроме того, террористические силы активизировали наступательные действия в нескольких других населенных пунктах, среди которых Масютовка, Лозовая, желтое, Пушкино, Дальнее и Благодатное.
Напомним
По информации от Генштаба, захватчики совершил два ракетных удара по территории Украины, запустив две ракеты, и использовал 503 дрона-камикадзе для поражения целей. Кроме того, было осуществлено более трех тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Агрессор захватил два населенных пункта и продвигаются к другим на востоке Украины-DeepState27 нояб. 2024, 00:21 • 16103 просмотра