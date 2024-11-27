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Иностранные войска в Украине: эксперт объяснил, что стоит за этой дискуссией
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Иностранные войска в Украине: эксперт объяснил, что стоит за этой дискуссией

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АРМА может и должно пересмотреть условия конкурса на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" - юрист

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Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК
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Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему
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Уже есть результат. Мэр Броваров рассказал о работе над обеспечением энергонезависимости города
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Уже есть результат. Мэр Броваров рассказал о работе над обеспечением энергонезависимости города

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В АРМА избегают комментариев относительно замечаний Transparency International о популизме
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В АРМА избегают комментариев относительно замечаний Transparency International о популизме

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Ретроградный Меркурий и новолуние: что предвещают звезды на период с 25 ноября по 1 декабря
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Агрессор захватил два населенных пункта и продвигаются к другим на востоке Украины-DeepState

Агрессор захватил два населенных пункта и продвигаются к другим на востоке Украины-DeepState

Киев  •  УНН

 • 162 просмотра

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По DeepState, вражеские войска оккупировали Новоселидовку и Петровку. Враг активизировал наступление в направлении 12 населенных пунктов.

На передовой захватчики оккупировали Новоселидовку и Петровку, а также продвинулись в направлении нескольких населенных пунктов. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Детали

Вражеские войска продолжают активные наступательные действия на востоке Украины, в результате которых оккупированы еще два населенных пункта – Новоселидовка и Петровка.

Террористы активизировались также в направлении других населенных пунктов, среди которых Новомлинск, желтое, Пустынки, Пушкино, Раздольное, разлив, веселая Роща, Равнополь, Солнцовка, Кругляковцы, Берестки и Курахово.

Напомним

Генштаб проинформировал, что на фронте шло 208 боевых столкновений. Противник совершил один ракетный удар, 31 авиационный удар из 57 КАБ, более 700 ударов дронами-камикадзе и более 3300 обстрелов наших позиций и населенных пунктов различными типами вооружения.

Оккупанты продвинулись на фронте: что известно - DeepState26 нояб. 2024, 01:03 • 17597 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
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