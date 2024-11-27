Агрессор захватил два населенных пункта и продвигаются к другим на востоке Украины-DeepState

На передовой захватчики оккупировали Новоселидовку и Петровку, а также продвинулись в направлении нескольких населенных пунктов. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Детали

Вражеские войска продолжают активные наступательные действия на востоке Украины, в результате которых оккупированы еще два населенных пункта – Новоселидовка и Петровка.

Террористы активизировались также в направлении других населенных пунктов, среди которых Новомлинск, желтое, Пустынки, Пушкино, Раздольное, разлив, веселая Роща, Равнополь, Солнцовка, Кругляковцы, Берестки и Курахово.

Напомним

Генштаб проинформировал, что на фронте шло 208 боевых столкновений. Противник совершил один ракетный удар, 31 авиационный удар из 57 КАБ, более 700 ударов дронами-камикадзе и более 3300 обстрелов наших позиций и населенных пунктов различными типами вооружения.

Оккупанты продвинулись на фронте: что известно - DeepState