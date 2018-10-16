Захват заложницы на вокзале Кельна: не исключается версия теракта
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Власти Германии не исключает версию теракта как мотива нападения на главном железнодорожном вокзале Кельна, где накануне в помещении аптеки мужчина захватил заложницу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Радио Свобода.
Во время операции нападавшего тяжело ранили полицейские. Заложница получила легкие ранения, ее жизнь вне опасности.
"Следствие рассматривает все возможности, и мы не исключаем терроризма", - сказала заместитель руководителя полиции Кельна Мириам Браунс.
Следователи заявили, что нашли в аптеке, где произошло нападение, газовые баллоны и удостоверение личности 55-летнего гражданина Сирии. По словам свидетелей, подозреваемый заявлял, что является членом экстремистской группировки "Исламское государство".
На время инцидента движение поездов на вокзале, одном из самых загруженных в Европе, отменили или отложили.