Захоплення заручниці на вокзалі Кельна: не виключається версія теракту
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Влада Німеччини не відкидає версію теракту як мотиву нападу на головному залізничному вокзалі Кельна, де напередодні у приміщенні аптеки чоловік захопив заручницю. Про це УНН повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.
Під час операції нападника тяжко поранили поліцейські. Заручниця зазнала легких поранень, її життя поза загрозою.
"Слідство розглядає всі можливості, і ми не відкидаємо тероризму", – сказала заступник керівника поліції Кельна Міріам Браунс.
Слідчі заявили, що знайшли в аптеці, де стався напад, газові балони і посвідчення особи 55-річного громадянина Сирії. За словами свідків, підозрюваний заявляв, що є членом екстремістського угруповання "Ісламська держава".
На час інциденту рух поїздів на вокзалі, одному з найбільш завантажених в Європі, скасували або відклали.