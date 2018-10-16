Захоплення заручниці на вокзалі Кельна: не виключається версія теракту

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Влада Німеччини не відкидає версію теракту як мотиву нападу на головному залізничному вокзалі Кельна, де напередодні у приміщенні аптеки чоловік захопив заручницю. Про це УНН повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.