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Захоплення заручниці на вокзалі Кельна: не виключається версія теракту

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Влада Німеччини не відкидає версію теракту як мотиву нападу на головному залізничному вокзалі Кельна, де напередодні у приміщенні аптеки чоловік захопив заручницю. Про це УНН повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

Під час операції нападника тяжко поранили поліцейські. Заручниця зазнала легких поранень, її життя поза загрозою.

"Слідство розглядає всі можливості, і ми не відкидаємо тероризму", – сказала заступник керівника поліції Кельна Міріам Браунс.

Слідчі заявили, що знайшли в аптеці, де стався напад, газові балони і посвідчення особи 55-річного громадянина Сирії. За словами свідків, підозрюваний заявляв, що є членом екстремістського угруповання "Ісламська держава".

На час інциденту рух поїздів на вокзалі, одному з найбільш завантажених в Європі, скасували або відклали.

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