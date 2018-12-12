Захват моряков и военное положение: о чем Турчинов говорил с представителем НАТО

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов провел встречу с Главой Представительства НАТО в Украине Александером Винниковым. Стороны обсудили наращивание российской агрессии против Украины, захват моряков и кораблей в районе Керченского пролива и мероприятия, осуществляемые в стране в связи с введением военного положения, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы СНБО.