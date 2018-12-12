Захват моряков и военное положение: о чем Турчинов говорил с представителем НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов провел встречу с Главой Представительства НАТО в Украине Александером Винниковым. Стороны обсудили наращивание российской агрессии против Украины, захват моряков и кораблей в районе Керченского пролива и мероприятия, осуществляемые в стране в связи с введением военного положения, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы СНБО.
Отмечается, что особое внимание было уделено ситуации с безопасностью в регионе и вопросу усиления санкций в отношении России из-за ее агрессивных действий.
По словам Турчинова, с введением военного положения “происходит масштабная проверка всей системы подготовки и мобилизации страны для противодействия полномасштабной военной агрессии”.
“Мы изучаем сильные и слабые места в системе безопасности и обороны страны, и делаем соответствующие выводы и коррективы”, — сказал секретарь СНБО Украины, подчеркнув, что в случае отсутствия угрозы широкомасштабного вторжения в Украину вооруженных сил Российской Федерации “военное положение не будет продлено”.
Также во время разговора собеседники обсудили вопрос о необходимости немедленного освобождения военных моряков и кораблей, что незаконно содержатся в РФ. В этом контексте Глава Представительства НАТО в Украине подчеркнул, что страны-члены Альянса в своем заявлении подчеркнули необходимость немедленного освобождения украинских военнослужащих, которые “незаконно удерживаются”.
Стороны обменялись мнениями о ходе реформирования сектора безопасности и обороны Украины, обсудив процесс перехода на стандарты НАТО и приоритетные задачи по реализации Закона Украины “О национальной безопасности”.
Глава Представительства НАТО в Украине отметил, что Альянс заинтересован в расширении сотрудничества с Украиной, и “осуждает действия России в Черном и Азовском море”.
“НАТО выражает решительную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, а страны-члены Альянса готовы и в дальнейшем поддерживать вашу страну на пути реформирования”, — подытожил он.
Как сообщал УНН, по словам госсекретаря США Майка Помпео, страны-союзники НАТО коллективно подготовят ответы, чтобы продемонстрировать России, что такое поведение, которое она продемонстрировала у Керченского пролива, совершенно неприемлемо.
25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь — из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.