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Захват моряков и военное положение: о чем Турчинов говорил с представителем НАТО

Киев • УНН

 • 9065 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов провел встречу с Главой Представительства НАТО в Украине Александером Винниковым. Стороны обсудили наращивание российской агрессии против Украины, захват моряков и кораблей в районе Керченского пролива и мероприятия, осуществляемые в стране в связи с введением военного положения, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы СНБО.

Захват моряков и военное положение: о чем Турчинов говорил с представителем НАТО

Отмечается, что особое внимание было уделено ситуации с безопасностью в регионе и вопросу усиления санкций в отношении России из-за ее агрессивных действий.

По словам Турчинова, с введением военного положения “происходит масштабная проверка всей системы подготовки и мобилизации страны для противодействия полномасштабной военной агрессии”.

“Мы изучаем сильные и слабые места в системе безопасности и обороны страны, и делаем соответствующие выводы и коррективы”, — сказал секретарь СНБО Украины, подчеркнув, что в случае отсутствия угрозы широкомасштабного вторжения в Украину вооруженных сил Российской Федерации “военное положение не будет продлено”.

Также во время разговора собеседники обсудили вопрос о необходимости немедленного освобождения военных моряков и кораблей, что незаконно содержатся в РФ. В этом контексте Глава Представительства НАТО в Украине подчеркнул, что страны-члены Альянса в своем заявлении подчеркнули необходимость немедленного освобождения украинских военнослужащих, которые “незаконно удерживаются”.

Стороны обменялись мнениями о ходе реформирования сектора безопасности и обороны Украины, обсудив процесс перехода на стандарты НАТО и приоритетные задачи по реализации Закона Украины “О национальной безопасности”.

Глава Представительства НАТО в Украине отметил, что Альянс заинтересован в расширении сотрудничества с Украиной, и “осуждает действия России в Черном и Азовском море”.

“НАТО выражает решительную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, а страны-члены Альянса готовы и в дальнейшем поддерживать вашу страну на пути реформирования”, — подытожил он.

Как сообщал УНН, по словам госсекретаря США Майка Помпео, страны-союзники НАТО коллективно подготовят ответы, чтобы продемонстрировать России, что такое поведение, которое она продемонстрировала у Керченского пролива, совершенно неприемлемо.

25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь — из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

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