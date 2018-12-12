Захоплення моряків і воєнний стан: про що Турчинов говорив із представником НАТО

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов провів зустріч з Головою Представництва НАТО в Україні Александером Вінніковим. Сторони обговорили нарощення російської агресії проти України, захоплення моряків та кораблів у районі Керченської протоки та заходи, що здійснюються в державі у зв'язку із введенням воєнного стану, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби РНБО.