Захоплення моряків і воєнний стан: про що Турчинов говорив із представником НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов провів зустріч з Головою Представництва НАТО в Україні Александером Вінніковим. Сторони обговорили нарощення російської агресії проти України, захоплення моряків та кораблів у районі Керченської протоки та заходи, що здійснюються в державі у зв'язку із введенням воєнного стану, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби РНБО.
Зазначається, що окрема увага була приділена безпековій ситуації в регіоні та питанню посилення санкцій щодо Росії через її агресивні дії.
За словами Турчинова, із введенням воєнного стану “відбувається масштабна перевірка всієї системи підготовки та мобілізації країни для протидії повномасштабній військовій агресії”.
“Ми вивчаємо сильні і слабкі місця в системі безпеки та оборони країни, і робимо відповідні висновки та корективи”, — сказав Секретар РНБО України, підкресливши, що в разі відсутності загрози широкомасштабного вторгнення в Україну збройних сил Російської Федерації “воєнний стан не буде продовжено”.
Також під час розмови співрозмовники обговорили питання про необхідність негайного звільнення військових моряків та кораблів, що незаконно утримуються в РФ. У цьому контексті Голова Представництва НАТО в Україні підкреслив, що країни-члени Альянсу у своїй заяві наголосили на необхідності негайного звільнення українських військовослужбовців, “які незаконно утримуються в полоні”.
Сторони обмінялись думками про перебіг реформування сектору безпеки і оборони України, обговоривши процес переходу на стандарти НАТО та пріоритетні завдання щодо реалізації Закону України “Про національну безпеку”.
Голова Представництва НАТО в Україні наголосив на тому, що Альянс зацікавлений у розширенні співпраці з Україною, та “засуджує дії Росії в Чорному та Азовському морі”.
“НАТО висловлює рішучу підтримку суверенітету і територіальній цілісності України, а країни-члени Альянсу готові і надалі підтримувати вашу державу на шляху реформування”, — підсумував він.
Як повідомляв УНН, за словами Держсекретаря США Майка Помпео, країни-союзники НАТО колективно підготують відповіді, щоб продемонструвати Росії, що така поведінка, яку вона продемонструвала біля Керченської протоки, є абсолютно неприйнятною.
25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь – з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.