Защита украинцев от угроз с воздуха: Резников обсудил с министром обороны Израиля перспективы проекта
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор со своим израильским коллегой Йоавом Галантом для обсуждения актуальной ситуации и перспектив проекта обеспечения безопасности украинцев от воздушных угроз, передает УНН.
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"... обсудили текущую ситуацию на месте и перспективы проекта по защите украинцев от угроз с воздуха", - отметил Резников в Twitter.
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Как сообщил Резников, основной темой разговора был вопрос об угрозе, которую представляют иранские беспилотники, и влияние этой проблемы на обе страны. Украина и Израиль признали необходимость совместных усилий в противодействии этой угрозе и обеспечении безопасности своих граждан.
Также, глава Минобороны Украины сообщил, что рассчитывает на помощь Израиля в борьбе с этой угрозой.
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