Защита украинцев от угроз с воздуха: Резников обсудил с министром обороны Израиля перспективы проекта

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"... обсудили текущую ситуацию на месте и перспективы проекта по защите украинцев от угроз с воздуха", - отметил Резников в Twitter.

Детали

Как сообщил Резников, основной темой разговора был вопрос об угрозе, которую представляют иранские беспилотники, и влияние этой проблемы на обе страны. Украина и Израиль признали необходимость совместных усилий в противодействии этой угрозе и обеспечении безопасности своих граждан.

Также, глава Минобороны Украины сообщил, что рассчитывает на помощь Израиля в борьбе с этой угрозой.

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