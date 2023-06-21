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Защита украинцев от угроз с воздуха: Резников обсудил с министром обороны Израиля перспективы проекта

Киев • УНН

 • 843050 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор со своим израильским коллегой Йоавом Галантом для обсуждения актуальной ситуации и перспектив проекта обеспечения безопасности украинцев от воздушных угроз, передает УНН.

Защита украинцев от угроз с воздуха: Резников обсудил с министром обороны Израиля перспективы проекта

Цитата

"... обсудили текущую ситуацию на месте и перспективы проекта по защите украинцев от угроз с воздуха", - отметил Резников в Twitter.

Детали

Как сообщил Резников, основной темой разговора был вопрос об угрозе, которую представляют иранские беспилотники, и влияние этой проблемы на обе страны. Украина и Израиль признали необходимость совместных усилий в противодействии этой угрозе и обеспечении безопасности своих граждан.

Также, глава Минобороны Украины сообщил, что рассчитывает на помощь Израиля в борьбе с этой угрозой.

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