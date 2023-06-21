Захист українців від загроз з повітря: Резніков обговорив із міністром оборони Ізраїлю перспективи проекту
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову зі своїм ізраїльським колегою Йоавом Галантом для обговорення актуальної ситуації та перспектив проєкту забезпечення безпеки українців від повітряних загроз, передає УНН.
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"... обговорили поточну ситуацію на місці та перспективи проекту із захисту українців від загроз з повітря", - зазначив Резніков у Twitter.
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Як повідомив Резніков, основною темою розмови було питання щодо загрози, яку становлять іранські безпілотники, і вплив цієї проблеми на обидві країни. Україна та Ізраїль визнали необхідність спільних зусиль у протидії цій загрозі та забезпеченні безпеки своїх громадян.
Також, глава Міноборони України повідомив, що розраховує на допомогу Ізраілю у боротьбі із цією загрозою.
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