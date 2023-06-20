Показали танк з декількох ракурсів – Резніков розповів як росіяни примножують втрати ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Російські пропагандисти показали «травмований» танк Leopard з декількох ракурсів, і таким чином намагалися примножити втрати ЗСУ. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю «Настоящему Времени», пише УНН.
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“Ми сміялися, наприклад, коли один і той же Leopard, який дійсно був „травмований“ — це війна, — був показаний російськими пропагандистськими каналами з різних сторін, порахований, помножений і мультиплікований”, — розказав Резніков.
На уточнююче запитання, скільки Україна втратила танків Leopard, міністр оборони відповів: “що ж я вам зараз все розповім? В нас все на базі, все ремонтується”.
Нагадаємо
Резніков вважає, що F-16 будуть в Україні не раніше Нового року.